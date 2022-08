En solo dos días vacunarán a niñas y niños de 5 a 7 años

Ciudad Juárez.- La delegación regional de los Programas para el Bienestar anunció la aplicación de primeras dosis de vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a siete años los días martes 9 y miércoles 10 de agosto.

En un boletín de prensa se informó que se contará con tres sedes para ello: el Gimnasio de Bachilleres, ubicado en avenida Tecnológico y Pedro Meneses Hoyos; el Centro de Convenciones Las Anitas, en avenida Ramón Rayón colonia Waterfill, y el Estadio de Beisbol Juárez, en avenida Reforma, colonia Melchor Ocampo.

PUBLICIDAD

El biológico a aplicar será el de la marca Pfizer pediátrico.

El martes 9 se aplicarán vacunas a niñas y niños de seis y siete años de edad y el miércoles 10 de agosto corresponde a niñas y niños de 5 años de edad.

Los menores deben tener los cinco años cumplidos, ir acompañados por madre, padre o tutor; también es importante que lleven su acta de nacimiento, una copia CURP, así como una identificación del padre, madre o tutor.

La delegada regional invitó a madres y padres de familia a respetar el calendario de vacunación, el cual viene ordenado por la primera letra del apellido, esto con el fin de evitar aglomeraciones.

Corresponden las letras “A” a la “I” de las 08:00 am a 10:00 am, de la “J” a la “R” de 10:00 am a 12:00 pm, y de la “S” a la “Z”, de las 12:00 pm a 2:00 pm.

Agregó que los menores deben acudir desayunados, bien hidratados y vestidos con ropa cómoda.