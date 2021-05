‘En seguridad no podemos escatimar en esfuerzos’

Ciudad Juárez— La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez lanzó un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que no escatimen en recursos para frenar los índices de homicidio, ya que este delito ha ido en incremento durante los últimos cuatro meses y mayo podría no ser la excepción.

Guillermo Asiain, coordinador de esta organización, dijo que luego de que abril terminó con 126 homicidios y mayo lleva 91 cuando aún faltan por transcurrir 13 días, las cifras no son alentadoras.

“Tenemos que hacer un exhorto a las autoridades de la ciudad y del estado… hemos visto que aumentan los diferentes indicadores, no sabemos si se atribuye a que no haya dinero y están enfocados en otras cosas pero lo que sí es que en el tema de seguridad no podemos escatimar en esfuerzos y en los pocos recursos que existan porque si no, se nos va a seguir disparando este indicador”, mencionó.

El tema de los homicidios de mujeres también es preocupante, ya que en abril hubo 10 víctimas y en mayo, hasta ayer, la cifra era de 13; sin embargo, en los últimos cuatro meses la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) sólo ha incrementado su personal a un elemento, indicó.

Asiain mencionó que en 2020 se resolvió el cinco por ciento de sentencias condenatorias de personas judicializadas por homicidio, en 2021 aumentó a un 11 por ciento, pero es necesario llegar a un 25 por ciento para que este delito pueda disminuir.

“Ese es uno de los puntos en los que reconocemos avance, parece insignificante pero sí hay que reconocer un esfuerzo por resolverlos, del 5 al 11; para darnos una idea, en Tlaxcala en 2020 su tasa de resolución era del uno por ciento, o sea, el 99 por ciento de los delitos se quedan impunes. Aquí va en 89 por ciento, sigue siendo muy alto”, mencionó.

Dijo que en 2015, el año en que menos homicidios hubo, la tasa de sentencias fue del 27 por ciento, por lo cual es importante alcanzar al menos el 25 por ciento de resolución.

Aclaró que esta meta no significa que sea la ideal, sino que se basa en lo más cercano que se ha logrado en los últimos 11 años.

Mencionó que el hecho de que no se resuelvan los crímenes se debe en parte a la falta de personal en las corporaciones, ya que en Juárez se tiene el 70 por ciento de la incidencia delictiva del país y solo el 19 por ciento de los recursos.

“Estudiando los niveles de fuerza que le pedimos a las autoridades me parece que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene el 11 por ciento del personal pero tenemos el 69 por ciento de la problemática”, mencionó.

