En riesgo vida de bebé juarense si no consiguen ambulancia aérea

Cortesía

Hace tres meses nació el pequeño Sergio Soto, la mayor parte de su vida la ha pasado hospitalizado a causa de una cardiopatía congénita.

En unos días será operado en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Torreón, pero ante el temor de que no sobreviva a un viaje terrestre la familia pide el apoyo de la comunidad para trasladarlo en una ambulancia área.

El viaje tarda aproximadamente 9 horas en carretera, Sergio debe ir intubado porque además de su cardiopatía padece de hipertensión pulmonar. Ante la situación, la familia busca una mejor alternativa para su traslado.

Beatriz Adriana Gutiérrez, mamá de Sergio, cotizó el costo de una ambulancia aérea, lo más económico que encontró es de 12 mil 500 dólares, lo que equivale a alrededor de 250 mil pesos. Hasta el momento cuenta con 20 mil pesos.

“Me he sentido muy triste. No estoy cansada de estar con él, estoy cansada de verlo sufrir”, dijo entre lágrimas, pues la salud de su hijo ha empeorado cada vez más desde que nació.

Sergio nació el 22 de diciembre en la Clínica de la Familia y a pesar de que detectaron que tenía baja oxigenación lo mandaron a casa al día siguiente. Su mamá decidió llevarlo a revisión cuatro días después porque no paraba de llorar, lo único que recibió fue una receta para paracetamol.

Ante la desesperación optó por llevarlo a una clínica particular, pero tardó 20 días en hacerlo porque no contaba con los 800 pesos de la consulta. Cuando lo revisaron se dieron cuenta de que tenía un soplo en el corazón e hipertensión pulmonar porque no se le suministró oxígeno.

“Se le complicó por negligencia, debió tener oxigeno desde que nació, pero no hicieron nada”, denunció Beatriz y además explicó que al realizarle un ecocardiograma detectaron la cardiopatía congénita severa que padece.

Actualmente Sergio está internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 66, su cirugía está programada para el domingo en la unidad 71 de Torreón pues allá sí cuentan con los especialistas para atenderlo.

Quien desee cooperar con la familia puede realizar un depósito a la cuenta de HSBC 4910 8970 7465 6547 o comunicarse al número 656 7 743203.