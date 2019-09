En proceso, investigación sobre apoyos del Estado a ONGs

Ciudad Juárez— La investigación que realiza la Auditoría Superior del Estado (ASE) en relación a los apoyos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social a al menos siete organizaciones de la sociedad civil que fueron señaladas de haber recibido los recursos de manera irregular, aún está en proceso, dio a conocer la dependencia.

Leoncio Lara, coordinador de Comunicación Social de la ASE, mencionó que de acuerdo con la información proporcionada por el titular de ese órgano, Héctor Alberto Acosta, todo el personal se encuentra realizando el trabajo de auditoría a los entes fiscalizables del Estado, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.

Será durante la última semana de septiembre, cuando la Auditoría informe al Congreso del Estado sobre los resultados de este trabajo, mencionó Lara, quien agregó que previo a esto, la nueva manera con la que labora el auditor, es que quienes trabajan en campo hacen las observaciones al ente, les presentan un preinforme técnico donde les indican las irregularidades que han detectado y les dan un plazo de 15 días para que conteste las observaciones.

“Se está detectando en muchos casos que las intenciones de malversación de dinero público a veces no es con dolo, a veces es que se quedó un trámite atorado, algo burocrático o que simplemente el ente fiscalizado no tiene el equipo necesario, los contadores, los abogados para estar al día checando su estatus contable y hay errores que no son con dolo”, mencionó.

Después de ese plazo compaginan la información y en cuanto la ASE tiene ese resultado final se pasa al Congreso para que se dictaminen las cuentas.

De acuerdo con información proporcionada por el El Diario, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado volvió a dar recursos a organizaciones a las que ya había apoyado en dos años anteriores y cuyos procesos de asignación fueron origen de denuncias e investigación por irregularidades.

Entre ellas están Casas de Cuidado Diario, a la que en 2017 le entregó 5 millones 53 mil pesos; Vida Integral para la Mujer, a la que le otorgó 4 millones 571 mil pesos; y Ciudadanos Comprometidos por la Paz, que recibió 2 millones 991 mil pesos por “proporcionar servicios de cuidado y desarrollo para infantes en la ciudad”.

La denuncia de 2017, fue interpuesta por el exsubdirector de Programas Sociales de la dependencia en Juárez, Jorge Alberto Muñoz Dávila.

En el caso de las organizaciones civiles mencionadas, el resultado de esa investigación se dará a conocer el último día de septiembre, según indicó.

“El licenciado Acosta ha insistido en que tenemos una ley desactualizada, no estamos a la par que la Ley Nacional Anticorrupción, la ASE pasa el reporte al Congreso y si recuerdas ahí se quedaban esos reportes por meses, por años o finalmente el Congreso les daba luz verde, los dictaminaba a favor y ahora la intención es que estas observaciones ya no pasen al Congreso sino que se pueda proceder a sancionar o hacer alguna observación”, mencionó.