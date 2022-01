En picadero asesinaron a dos hermanos

Ciudad Juárez.— La muerte de dos hermanos: Lluvia Paola A.S., de 18 años de edad e Israel A.S., de 15, dejó tristeza entre quienes los conocían al observar que pese a su corta edad no lograron salir adelante del círculo en el que se vieron envueltos al ser consumidores de la droga conocida como cristal, según mencionaron.

La noche del pasado domingo 9 de enero, los hermanos, a quien la Fiscalía General del Estado identificó de manera oficial, fueron asesinados a balazos en el interior de una tapia ubicada en la calle Marfil casi esquina con Feldespato en la colonia Libertad, indica el reporte policiaco.

Lluvia e Israel habían encontrado un refugio en esa tapia ubicada en medio de un barranco, en ese mismo lugar están otras viviendas abandonadas que son usadas como picadero y como casa improvisada para otros consumidores, dijeron vecinos.

“Ahí arriba se mantienen muchos chavos adictos, ahorita se va a empezar a ver más movimiento ahí”, comentó ayer uno de los vecinos del lugar.

La poca visibilidad del lugar por lo accidentado del terreno, con tapias rodeadas por árboles secos, tanto en la parte alta como debajo de los barrancos, es una de las características que ayuda a que el lugar sea usado como sitio de consumo y venta, según mencionaron.

En un recorrido por el lugar, se pudo observar que desde lo alto del barranco, en una de las viviendas ubicadas en la calle Nácar, a espaldas de donde ocurrió el doble homicidio, al menos dos personas salen a vigilar y ven a detalle los vehículos desconocidos que pasan por las calles de los alrededores.

Vecinos aseguran que poco antes de que ocurriera el doble homicidio, observaron patrullas en el lugar, tanto en la parte frontal como del otro lado de la calle.

“Se pararon ahí las patrullas y ya después se fueron y andaban por allá atrás, después de un rato fue cuando pasó eso, eran las (células) mixtas, como aquí seguido andan siguiéndolos allá arriba y suben”, comentó un vecino del lugar.

A la pareja de hermanos los conocían desde pequeños, habían vivido en casa de otro de sus hermanos y en varios lugares antes de llegar a lo que fue su última morada, según mencionaron.

“Los veía yo que pasaban, al güerito y su hermana, si le hacían a la droga, más bien eso fue lo que pasó, ellos vivían ahí arriba, a veces vivían ahí, a veces se iban con un hermano, no estaban en un solo lado, eso tarde o temprano iba a suceder, no se metían con uno para nada pero andan en el vicio y a veces por no quererles pagar los matan”, mencionó otro habitante del sector.

En la colonia Libertad, ubicada en las faldas de los cerros, no se observan parques ni otro tipo de espacios públicos para adolescentes y niños.