En peligro, 280 mil empleos en maquilas

Ciudad Juárez— El ‘bloqueo’ al comercio binacional entre México y Estados Unidos, al recortar agentes y días al cruce de cargas, amenaza a más de 280 mil empleos en Ciudad Juárez.

La industria maquiladora es el principal motor de la ciudad y también la más afectada por las medidas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos con el propósito de frenar el arribo de migrantes.

El retraso en la llegada de materia prima a las plantas manufactureras y en la entrega del producto terminado ya causó graves afectaciones al parar líneas de producción aquí, y en cascada impactó a armadoras como General Motors en EU, reportaron las mismas empresas y el organismo que los representa, Index.

En Ciudad Juárez están en juego 280 mil 674 empleos que dependen del sector exportador y una derrama mensual en sueldos y salarios de 2 mil 757 millones 111 mil pesos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A este contexto se suman las multas millonarias por retrasos e incumplimiento que pueden enfrentar las maquiladoras.

La reasignación de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para atender la crisis de migrantes ha retrasado las líneas de cargas hasta 12 horas, con lo que decenas de tractocamiones permanecen varados en los puentes internacionales.

Información proporcionada por Amac-Index Juárez y la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) indica que el sector más perjudicado es el automotriz, que es el principal empleador de la ciudad.

Pedro Chavira Gutiérrez, presidente de Index Juárez, dijo que se tienen detectadas ya a dos empresas del ramo automotriz que fueron afectadas en sus procesos productivos.

Destacó que el gremio está realizando los ajustes necesarios para aminorar los impactos, pero que no podrán soportar semanas enteras en este contexto.

De continuar así, dijo, se llegará pronto a los paros técnicos o incluso la necesidad de descansar completamente a los empleados.

El presidente de Index indicó que es difícil precisar cuánto tiempo podrán asumir esta crisis, debido a que cada maquila tiene su inventario y reserva.

Sin embargo, subrayó que el peor de los escenarios es incumplir con los clientes.

Además de las dos maquilas detectadas por Index, Foxconn también se vio perjudicada con la suspensión del Despacho Conjunto en Santa Teresa, por donde esta compañía manda a diario 200 embarques con productos electrónicos, según información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

CBP convocó ayer a actores del comercio exterior a una reunión en Santa Teresa y el panorama no fue alentador. Explicaron que no hay agentes suficientes debido a la reasignación de oficiales para atender a los migrantes y la situación no se normalizará en las próximas semanas.

Alejandro González, delegado estatal de Canacar, detalló que dentro de los clientes del transporte se detectó a una empresa instalada aquí que provee a General Motors, cuya armadora se está viendo afectada debido a que desde aquí no le está llegando el producto a tiempo.

Ante la contingencia, exportadoras evalúan los envíos por aire, lo cual podría elevar sus costos hasta en un 50 por ciento, de acuerdo con expertos en logística.

Por Ciudad Juárez, a diario se exportan 180.31 millones de dólares vía terrestre, según datos del Inegi.





