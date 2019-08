En narcomantas 'Mexicles' se deslindan por masacre de niñas

Ciudad Juárez— A través de mantas con mensajes, el grupo delictivo los 'Mexicles' se deslindó del homicidio de tres niñas y un adulto, en un rancho ubicado cerca del puente Yáñez, hechos ocurridos la madrugada del domingo pasado.

Los 'Mexicles', a través de un texto escrito en un pedazo de plástico amarillo dejado sobre el puente ubicado en Municipio Libre y eje vial Juan Gabriel, negó la autoría del cuádruple homicidio y dijo que la Fiscalía miente al señalarlos como responsables.

El texto dice: "Este comunicado va dirigido a la ciudadanía juarense y vallejuarenses, nosotros la organización Mexicles nos deslindamos por completo del cobarde ataque ocurrido en Riberas 5, donde fallecieron inocentemente tres niñas.

La Fiscalía General del Estado ha querido responsabilizamos de este cobarde ataque con el objetivo de desviar la atención para proteger a los delincuentes del Valle de Juárez que son los verdaderos culpables intelectuales y materiales de la asesinato de las tres inocentes niñas, todo ello ocurrido en el rancho de los Gordillo.

El motivo real de los sucedido es por una guerra interna de la delincuencia del Valle de Juárez y se hace saber que los nombres de los responsables de este cobarde hecho son: Víctor Elías, alias 'El Chito' y 'el Chato' quienes son los verdaderos culpables.

Comandantes de la Fiscalía del Estado son los que protegen a estos cobardes, haciendo creer a la ciudadanía que nosotros somos los responsables de este hecho.

Esta forma de actuar de la Fiscalía es una mañosa estrategia para hacernos ver como los culpables de este cruel asesinato, para proteger a esa gente que les da nómina para seguir operando.

Nosotros "Las Fuerzas Especiales Mexicles" No nos metemos con gente inocente, nuestra guerra es con la gente (delincuentes) del Valle de Juárez y no con nadie más hasta este momento nosotros no hemos atentado en contra de ninguna corporación gubernamental.

Tú decides Fiscalía si quieres emprender una nueva guerra o detienes a los verdaderos responsables del cruel ataque y deja de culparnos a nosotros".

Otras mantas similares fueron dejadas por una escuela de la avenida Manuel J. Clouthier y sobre el Paseo de la Victoria, en Montes Urales y Óscar Flores Sánchez, pero policías las retiraron de inmediato.