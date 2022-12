En México el tema de la migración se tiene totalmente olvidado: Calvillo

Ciudad Juárez.— Con el anuncio del posible fin del Título 42, el sacerdote Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, comentó que “ojalá que sí se acabe”, para evitar las injusticias, violencia y otras vulnerabilidades que ha sufrido la población migrante en la frontera, “pero... hay mucha gente muy poderosa de aquel lado que va a hacer todo lo posible para no quitarlo”.

Ayer, El Diario publicó las posturas del presidente municipal de Juárez y el director de Derechos Humanos, en las que expresaban que esta ciudad es de paso para los migrantes, por lo que podría darse una “salida masiva de los albergues” de estas poblaciones para intentar internarse en Estados Unidos. Por el contrario, Calvillo dijo que esperan más gente en el albergue que coordina, dado que tiene información de que seguirán llegando grupos de personas en movilidad.

El sacerdote aplaudió la postura del alcalde de El Paso, Oscar Leeser, al declarar estado de emergencia para poder acceder a recursos extraordinarios para salvaguardar a la población migrante en aquella ciudad. “De veras un alcalde que se ve que es humanitario, que le gusta, que la piensa, que está planeando y que le preocupa su ciudad. Yo creo que si volteamos para acá, es todo lo contrario”, mencionó.

Añadió que aquí en Juárez “el Gobierno no ayuda nada”, y acusó que “en México el tema de la migración se tiene totalmente olvidado... Nunca ha habido un presupuesto destinado a eso”. En contraparte, la Casa del Migrante y otros albergues se han sostenido con la ayuda de la comunidad, comentó.

Particularmente, es el Gobierno federal el que no ha atendido la responsabilidad que tiene en temas de migración, dijo. Ante este silencio del Gobierno mexicano, Estados Unidos ha mantenido una comunicación unilateral por la que “se viene el caos”, y luego “olvidan que son personas, que no son números, no son estadísticas, no son mercancía. Son seres humanos”.

El padre Calvillo insistió en que no se debe olvidar que dentro de esa población migrante que busca internarse en Estados Unidos por mejores oportunidades también hay mexicanos.