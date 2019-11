En lo que va del año han asesinado a 147 mujeres

Ciudad Juárez— Anabel, Danna, Esmeralda, Johana, Karla y Jazmín, son parte de las 147 mujeres que han sido asesinadas durante 2019 en Ciudad Juárez, la misma frontera en donde cinco de cada 10 niñas y adolescentes y el 24.8 por ciento de las mujeres adultas aseguran haber sufrido algún tipo de violencia durante el último año.

Por ello, en marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género, que se conmemora hoy 25 de noviembre, activistas y madres de mujeres desaparecidas y asesinadas se manifestarán en la Cruz de Clavos para exigir a las autoridades seguridad y justicia.

Las integrantes de la Red Mesa de Mujeres colocarán en los clavos de la cruz ubicada en el puente internacional Paso del Norte los nombres de quienes han sido privadas de la vida en lo que va del año, en el cual los homicidios contra mujeres ya superaron en un 28.57 por ciento la cifra de víctimas mortales de todo 2018, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte.

De acuerdo con la vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), Silvia Nájera, entre enero y octubre fueron denunciados 670 casos de delitos de género, principalmente relacionados con la violencia familiar y sexual, en esta frontera.

Además, de acuerdo con la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual en el Estado de Chihuahua, realizada por el Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), dos de cada ocho mujeres adultas y el 8.6 por ciento de las niñas y adolescentes aseguran haber sido víctimas de violencia sexual.

Dicha encuesta muestra la situación de violencia que viven las mujeres, niñas, adolescentes y adultas en la ciudad donde en 1993 se comenzó a documentar el feminicidio.

Uno de los datos relevantes que muestra la encuesta que se realizó en escuelas y viviendas de Juárez, es que el 10.7 por ciento de las niñas y adolescentes estudian y trabajan, pero no todas piensan continuar el próximo ciclo escolar en las aulas.

De las menores encuestadas, el 16.2 por ciento confesó que no continuará con sus estudios porque no le gusta, el 1.5 por ciento no seguirá porque no le ve el caso, 1.0 por ciento no seguirá porque tiene que trabajar y 4.6 por ciento no seguirá por otros motivos.

El 18.3 por ciento de las niñas y adolescentes piensa en quitarse la vida y el 12.7 por ciento siente el impulso de dañarse con navajas.

Entre el mismo grupo de edad, el 36.4 por ciento dijo percibir malas relaciones (como enojos y gritos) sin llegar a la violencia, en su casa, por encima del 26.8 por ciento de los hombres; mientras que el 6.8 por ciento dijo que en su casa hay violencia, como golpes, jalones y amenazas, por arriba del 3.5 por ciento de varones de la misma edad.

El 42.1 por ciento de las niñas dijo haber sufrido violencia física en su hogar por parte de su padre o su madre, el 60.4 violencia psicológica y el 8.6 por ciento violencia sexual dentro de la familia.

En el 47.4 por ciento de los casos es la mamá quien se encarga de castigar o regañar en su casa, el 17 por ciento el papá, en el 2 por ciento los hermanos y en el 0.3 por ciento la madrastra.

Entre las niñas y adolescentes que dijeron haber sido víctimas de violencia en el último año, dentro del hogar, aseguraron que quien más las ha lastimado fueron en el 26.9 por ciento de los casos los hermanos, en el 17.9 por ciento la madre, en el 13.4 por ciento el padre, en el 11.9 por ciento las hermanas, en el 10.4 por ciento el padrastro y en el 7.5 por ciento los tíos o tías.

Tres de cada 10 menores de edad también aseguraron que han recibido hostigamiento de gente de su barrio o colonia.

El 31.5 por ciento ha experimentado acoso, insultos, burlas por Facebook, Whatsapp o cualquier red social, por encima del 23.8 por ciento de hombres menores de edad.

A nivel general, el 55.3 por ciento de las menores de edad dijeron haber sido víctimas de violencia física; con ello se refieren a jalones de cabello, golpes, patadas, cachetadas. Incluso en el 5 por ciento de los casos estos golpes las han hecho ir al hospital, mientras que el 66.9 por ciento de los hombres dijo también haber sufrido este tipo de violencia.

En cuanto a la violencia psicológica en algún momento de su vida, el 72.6 por ciento de las mujeres menores dijo alguna vez han intentado hacerla sentir menos, destruir su confianza en ella misma, intimidaciones, amenazas o chantajes, por encima del 69.4 por ciento de los hombres.

El 8.0 por ciento de los adultos que tienen pareja, dijo que ha recibido violencia sexual por parte de la pareja alguna vez, el 12.2 por ciento han recibido violencia física, el 27.7 por ciento ha recibido violencia económica alguna vez.