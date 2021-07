Las inundaciones que se presentaron en la ciudad tras las fuertes lluvias ocurridas durante la presente semana no sólo dejaron confusión en las vialidades, sino también un importante cúmulo de placas perdidas exhibidas a través de redes sociales para ser recuperadas por sus dueños, demostrando que “en Juárez somos más los buenos”, explicó Luis Meraz, quien en los últimos tres días ha entregado al menos cuatro matrículas extraviadas y recuperado la suya.

Luego de las precipitaciones, en redes sociales no se hicieron esperar las publicaciones de juarenses buscando sus placas perdidas o exhibiendo las matrículas encontradas. En algunos de los casos, los metales fueron ubicados hasta con toda la defensa del automóvil.

El lunes pasado, Luis Meraz tuvo que atravesar en repetidas ocasiones la “laguna” que se formó entre las calles Arizona y Calzada del Río, ya que al tener a una sobrina internada en el Hospital de la Familia, trasladó a su hermana a su domicilio.

“Logré pasar el lago dos veces antes de regresar al hospital, ya después de la segunda ocasión noté que la placa estaba doblada, incluso hubo un momento en el que sentí que el carro iba prácticamente flotando pero logramos cruzar y fue cuando me di cuenta que la placa ya no estaba”, comentó.

Por la noche de ese mismo día, Luis tuvo que volver a pasar por la calle inundada, asegurando que a pesar del encharcamiento, su vehículo logró circular durante los momentos más críticos de la lluvia. Fue hasta el martes que, al bajar el nivel del agua, regresó desde temprana hora a buscar su matrícula, sin embargo, para sorpresa de nuestro entrevistado, lo que encontró fueron por lo menos cuatro placas en los alrededores.

“Me puse a buscar mi placa entre la basura, y me encuentro con una matrícula que no es la mía, luego llegó un compañero de la UACJ, nos reconocemos y comenzamos a revisar, luego dos albañiles nos avisaron que más adelante había otras dos placas, una nacional y otra fronteriza ahí tiradas; estuve en el lugar como unas tres horas y en otro sector me encontré con una matrícula de Texas muy cerca del fraccionamiento Arboleda. Lo que hice fue tomarlas todas y publicarlas en los grupos de Facebook”, dijo.

Luis explicó que la razón por la que decidió compartir las placas encontradas fue ayudar a quienes como él habían perdido sus metales. Sin embargo, la buena acción le sería recompensada, ya que al publicar en Facebook la falta de su matrícula, Meraz logró recuperar su lámina.

“Fue hasta el miércoles en la mañana que me habló una joven para decirme que tenía mi placa; al igual que yo ella había encontrado al menos cuatro matrículas por los fraccionamientos La Paloma y Campestre Arboleda, entre ellas la mía. Yo había ofrecido hasta una comida para dos personas, pero al final la joven no aceptó, ya que también buscaba ayudar. Resulta que ella era trabajadora de S-Mart Country. Lo mínimo que pude hacer es pedir en la tienda que la felicitaran por su buena acción y valores”, argumentó.

De acuerdo con información de la oficina de Recaudación de Rentas Zona Norte, en caso de robo o extravío de una o ambas placas, se debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, el propietario del vehículo debe acudir a Recaudación de Rentas con el reporte generado por la Fiscalía, identificación oficial vigente en original y dos copias y cubrir un costo de reposición de entre 600 a 700 pesos, siempre y cuando no presente adeudos; si los tiene, éstos también deberán ser liquidados.

Qué hacer

• En caso de robo o extravío de una o ambas placas, se debe presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

• Acudir a Recaudación de Rentas con el reporte de Fiscalía, identificación oficial vigente en original y dos copias y cubrir un costo de reposición de entre 600 a 700 pesos, siempre y cuando no presente adeudos; si los tiene, éstos también deberán ser liquidados

elara@redaccion.diario.com.mx