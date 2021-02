‘En Juárez no se niega la atención’

Archivo / El Diario de Juárez / Pensiones Civiles del Estado en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez— Ante las exigencias que han hecho públicas integrantes de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que Pensiones Civiles del Estado (PCE) garantice un servicio médico de calidad para los docentes, Jorge Mena, director de Pensiones en la Zona Norte, indicó que en la frontera no se han presentado casos de derechohabientes rechazados de unidades de salud por adeudos, como ha ocurrido en la capital.

Mena explicó que en la frontera el organismo brinda atención a cerca de 12 mil derechohabientes, además de que se mantiene una estrecha colaboración con instituciones como el Centro Médico de Especialidades y Clínica Lourdes, con quienes recientemente se han firmado contratos de renovación para el 2021.

“Creo que el interés que tienen los integrantes de la SNTE es que se cobren los adeudos anteriores que se tiene con Pensiones Civiles, lo que daría un respiro al organismo porque estaríamos hablando de más de 3 mil 800 millones de pesos aproximadamente; en Juárez, a la fecha hemos estado atendiendo a todos los derechohabientes en los hospitales subrogados como el Centro Médico de Especialidades (CME), Clínica Lourdes y el Hospital General, que en caso de un sobrecupo, ellos pueden atender a los enfermos de Covid”, dijo.

“No tenemos en este momento un problema de restricción de servicios hospitalarios o médicos, estamos atendiendo y reestructurando nuestro edificio en ese sentido para brindar toda la atención posible. Con el CME estamos viendo las cuentas pendientes con ellos y poniéndonos de acuerdo para que la oficina de egresos empiece a dar otras partidas para salir del problema”, agregó.

El funcionario indicó que hace aproximadamente dos semanas tanto él como personal del CME estuvieron en la ciudad de Chihuahua para dialogar con los integrantes de la oficina de egresos de PCE para abordar el tema de los adeudos correspondientes al año 2020.

“Estuvimos solventando cuestiones técnicas para dejar las cuentas claras y hacer la liquidación correspondiente, que en el caso de Juárez no es muy alta, a diferencia de la situación por la que se enfrenta en la ciudad de Chihuahua; aquí estamos hablando que el adeudo podría ascender a los 3 millones de pesos probablemente, sin embargo, el CME está consciente de que estamos conciliando cuentas, pero no nos han restringido el servicio aquí, algo que pudiera pasar es que algunos hospitales pudieran estar empezando a saturarse de nueva cuenta debido a la pandemia y por eso algunos derechohabientes no hayan encontrado un espacio, pero reitero que a nosotros no se nos ha informado de algún caso de este tipo en Juárez”, dijo.

Ayer, a través de un desplegado, trabajadores del SNTE sección 42 exigieron a la Secretaría de Hacienda del Estado que cumpla de manera inmediata con el compromiso de pago acordado con las directivas de instituciones hospitalarias, ya que derivado de ello, dos de los principales corporativos cancelaron el servicio a PCE.

También se solicitó la intervención para garantizar un servicio médico de calidad, y que se cumpliera con los compromisos de fortalecimiento financiero para Pensiones Civiles. Incluso el pasado miércoles, trabajadores del SNTE protagonizaron una caravana frente al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades dar cumplimiento a sus peticiones.

Algunas de las instituciones que han presentado adeudos a PCE son la Secretaría de Hacienda, la JMAS, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la UACH, entre otras, según detalló Mena.

“En Chihuahua se está viviendo lo más grave del problema, allá tengo entendido que hay colaboración con al menos cuatro hospitales, además de que manejan cerca de 48 mil derechohabientes; lógicamente los adeudos son mucho mayores y es lo que está ocasionando el conflicto”, comentó.

