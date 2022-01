En Juárez, 88 casos más y cero decesos

Ciudad Juárez.— La Secretaría de Salud informó que en las pasadas 24 horas se sumaron en Ciudad Juárez 88 positivos a Sars-CoV-2; no hubo decesos.

Así, esta frontera llegó a los 39 mil 012 casos acumulados; 4 mil 132 personas han perdido la vida, puntualizó la dependencia. Indicó que de forma paulatina las plataformas que habían estado entre los 200 casos diarios vuelven a regularizar sus capturas.

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Coronado, pidió no bajar la guardia, toda vez que a nivel estatal se contabilizaron 283 infectados; la cifra va a la baja pues se habían reportado alrededor de mil casos diarios.

“Les solicitamos por favor que no bajemos la guardia. Continúa el aumento de casos en todos los grupos de edad y es muy importante que procuremos la sana distancia; hay que ser responsables. El uso correcto del cubrebocas tapando nariz y boca es sumamente importante, y gel antibacterial”, dijo Ávila.

Destacó que en los 27 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) hay 301 internados, de los cuales 68 están muy graves (intubados).

Insistió en no confiarse pues aunque se tiene certeza de que la variante ómicron causa cuadros menos severos, esto no debe ser señal para actuar con irresponsabilidad y hacer de lado las medidas preventivas, ya que no todos los organismos reaccionan igual.

Chihuahua, con semáforo epidemiológico naranja, de riesgo alto, llegó a los 99 mil 665 enfermos, de los cuales 8 mil 899 han perdido la vida y 81 mil 682 sanado.

En ese contexto, la funcionaria llamó a la ciudadanía a tener una mentalidad preventiva: mantener sana distancia, medidas de higiene y uso de cubrebocas.

Recomendó aislarse a quienes presenten síntomas, para cortar posibles cadenas de transmisión.