En estas fiestas, conoce tus derechos al comprar un vuelo

Ciudad Juárez.- En estas fechas decembrinas encontrar un vuelo disponible, en el horario, día deseado y sobre todo a un precio accesible, es para muchos, todo un reto, pero los consumidores tienen derechos y obligaciones que no todos conocen.Todas las aerolíneas tienen la obligación de contar con un seguro que ampare los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje. Además, los menores de 2 años de edad no pagan boleto, siempre que estén acompañados de un adulto y no ocupen un asiento ni lleven su propio equipaje.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada pasajero tiene derecho a transportar como mínimo y sin costo 25 kilogramos de equipaje cuando la capacidad del avión sea para 20 pasajeros o más y 15 kilogramos cuando sea de menor capacidad.

Si el equipaje de mano se llegara a extraviar o averiar, podrá solicitar una indemnización de hasta 45 salarios mínimos. Para el equipaje documentado será de hasta 75 salarios mínimos.

Las aerolíneas tienen permitido vender una cantidad de boletos mayor a la capacidad de la aeronave a fin de asegurar la rentabilidad del servicio, a esto se le conoce como sobreventa de boletos. Si se encuentra con esta situación o con una cancelación de vuelo tiene derecho a que le devuelvan el precio del boleto o la proporción de la parte no realizada del viaje.

Aparte, brindarle el primer vuelo disponible, el servicio de comunicación telefónica, los alimentos correspondientes al tiempo de espera y de ser necesario, el hospedaje con el traslado desde y hacia el aeropuerto.

Al mismo tiempo, los pasajeros tienen obligaciones que cumplir al abordar un avión.

Es importante procura llegar a tiempo al aeropuerto y documentar con anticipación el equipaje. No puede transportar explosivos (detonadores, granadas, minas y productos pirotécnicos); líquidos y cargas de gas (disolventes, pegamentos y cargas para encendedores); productos industriales o artículos domésticos (blanqueadores o aerosoles) y armas de fuego, por mencionar algunos.

Si el equipaje excede el peso establecido, la aerolínea solicitará un pago adicional.

