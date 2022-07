En espera del fin de Quédate en México

Ciudad Juárez.— A casi una semana de que la Suprema Corte de Estados Unidos permitiera al gobierno de Joe Bien poner fin al programa Quédate en México de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), organizaciones de ambos lados de la frontera continúan esperando el anuncio del fin de la política migratoria que obliga a los migrantes a esperar en México su proceso de asilo.

“Estamos muy pendientes de la decisión que se tomó la semana pasada. Hay que tener muy claro que la decisión no fue que terminara efectivamente el programa, sino que la Suprema Corte autorizó a la administración Biden de terminarlo si así lo desea, ahora queda ver si efectivamente terminará, y si termina cuándo se hará y bajo qué condiciones”, explicó Jeremy Mac Gilllary, jefe de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México.

El activista destacó que cada vez que se anuncia algún cambio en las políticas migratorias se genera mucho revuelo entre la población migrante, debido a las esperanzas de quienes están a la espera de llegar a su destino, pero también porque los traficantes de personas se aprovechan del desconocimiento de lo que implican dichos cambios, para alentar a la gente a usar sus servicios y que busque migrar hacia el norte.

“Lo más probable es que sí veamos un aumento de flujos, como hemos visto cuando han surgido decisiones de este tipo en el pasado, pero no sabemos cuándo será esto, cómo se tomará la decisión. Lo que sí insistimos mucho, es que primero se mantengan muy informados sobre la situación, que no tomen riesgos, y que basen sus decisiones en fuentes oficiales de información, no rumores o cuentos”, comentó el representante de la agencia internacional que trabaja en Ciudad Juárez desde julio de 2019.

El Instituto Fronterizo Esperanza (Hope), que apoya a los migrantes en Ciudad Juárez y El Paso, también destacó la importancia de la resolución de la Suprema Corte, y la necesidad del fin del MPP y el Título 42.

“El MPP y todos los programas y políticas similares obstruyen el derecho de asilo internacional y estadounidense y contribuyen a la violencia y deshumanización que sufren los migrantes en la frontera”, informó ayer a través de un comunicado de prensa.

Para Hope, la decisión anunciada el pasado 30 de junio es una victoria importante para los solicitantes de asilo en la frontera, ya que devuelve de forma inhumana a los solicitantes de asilo y migrantes vulnerables a condiciones peligrosas en México.

Pero, “todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que Biden cumpla con el fin definitivo de la permanencia en México. Incluso con la terminación del MPP que todavía existe, y el uso del Título 42 que sigue limitando el asilo”.

“Las políticas que limitan el asilo empujan a los migrantes a situaciones peligrosas y mortales, como vimos en San Antonio. En nuestras entrevistas a los migrantes actualmente inscritos en Permanecer en México en Ciudad Juárez seguimos escuchando historias de individuos que huyen de sus países y que ahora tienen miedo de estar en México, incluso en los albergues federales, porque no se sienten seguros”, destacó Hope.

De acuerdo con la OIM, hasta el 30 de junio pasado mil 598 personas habían sido retornadas a través de Ciudad Juárez, 49 mujeres y mil 549 hombres, principalmente originarios de Nicaragua, Cuba y Colombia.