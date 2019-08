En el limbo, reuniones para definir puentes en Las Torres

Ciudad Juárez— Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijeron desconocer qué pasará con las mesas acordadas con funcionarios estatales en la sesión ordinaria del lunes pasado para analizar los aspectos técnicos de la construcción de una pila de puentes en la avenida De las Torres.

En dicha reunión se dijo que se realizarían mesas de trabajo para mostrar los argumentos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) para trabajar juntos en una solución, después de las inconformidades del sector de los transportistas por las características de las obras.

El presidente del CCE, Luis Mario Baeza, dijo que hasta ayer la Sedue no le había hecho llegar información para reunirse de nuevo la próxima semana.

“Aún no tengo la información… mandaremos un oficio al Gobierno”, dijo el líder empresarial.

La sesión a la que asistieron funcionarios como el titular de la Sedue, Luis Felipe Siqueiros, y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, se convocó para aclarar puntos señalados por el sector de transportistas, en cuanto a deficiencias de los proyectos.

Esto, según el presidente de la Asociación de Transportistas de Juárez, Manuel Sotelo, porque son puentes “enanos” que miden una altura de cuatro metros y dejan de lado el paso del transporte de carga, cuando la avenida es una ruta a una de las zonas industriales más grandes de la ciudad.

El puente con mayor conflicto es un elevado que se planea construir en el cruce con el bulevar Zaragoza.

En una entrevista con Canal 28 el miércoles, el gobernador Javier Corral dijo que “hay una falta de visión de quienes están generando este ruido (contra los proyectos), se ve una mala intención, una mala voluntad”.

Y aseveró: “Es una exageración lo que se está haciendo. No vamos a corregir eso, lo vamos a dejar como los técnicos lo han planteado. Nosotros no vamos a cambiar ninguna decisión de carácter técnico planteada para el futuro y pensada en interés general, por presiones políticas… no vamos a cambiar el futuro por politiquería”.

Sotelo dijo, sin embargo, que a la fecha las autoridades no han presentado los estudios que respaldan esas obras, además de que insistió en que quieren cortarles el acceso al parque industrial ubicado en esa zona.

Señaló que en realidad, la construcción de un puente “enano”, de cuatro metros de altura en el cruce con el bulevar Zaragoza, va a beneficiar sólo al 60 por ciento de los usuarios, debido que las vueltas izquierdas van a generar embotellamientos.

“La información que nos han dado es muy poca”, señaló.

Al presentar el Plan de Inversión 2019-2021 esta semana, Corral defendió los proyectos al asegurar que “cumplen con toda la normatividad vigente y es congruente con los lineamientos internacionales de movilidad sostenible del Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) WRI, Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU- Hábitat)”.

En un comunicado emitido por Gobierno del Estado el jueves, el mandatario señaló que se ha difundido que los camiones de carga pesada o tráileres no podrán circular en esa vialidad.

Y al respecto, sostuvo: “Eso es falso, los tractocamiones tendrán para su circulación tres carriles en cada sentido, ya que todos los vehículos que circulen por el corredor, se verán beneficiados”.

“Por seguridad, y para garantizar la agilidad en el flujo, los carriles centrales, por los que circulará el 98 por ciento del tráfico, se van a privilegiar para vehículos particulares y de transporte público”, añadió.





