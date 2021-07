En el limbo, donación de predio para escuela

Ciudad Juárez.- La Comisión de Revisión de Enajenación de Terrenos Municipales no ha recibido el expediente para que se done un predio ubicado en Pascual Ortiz Rubio y San Bernardo, donde se edificará una secundaria, afirmó la regidora Silvia Sánchez Márquez, integrante de esa cartera.

“Es posible que no se haya cumplido con todos los requisitos; si no ha llegado a la comisión, es que no está completo el expediente”, manifestó.

Agregó que aunque ya sólo quedan dos sesiones ordinarias de este período –pues la administración concluye el 8 de septiembre–, si se presenta el expediente de esa donación se puede aprobar en una reunión extraordinaria.

“Estamos listos en cualquier momento a sesionar si presentan la documentación necesaria para revisar si se aprueba o no la donación”, expuso la edil.

Desde el 8 de septiembre del 2020 la Subsecretaría de Educación estatal inició el trámite, pero no se había concluido, informó la Dirección de Gobierno.

Por ser donación para institución educativa no hay fecha de vencimiento para el Municipio, ya que para el resto de las enajenaciones o ventas, el límite fue el 8 de marzo por el final de la administración municipal, de acuerdo con la ley de Bienes del Patrimonio del Estado de Chihuahua.

El 3 de septiembre del 2020 el Cabildo aprobó asignar el destino de equipamiento público a un predio municipal ubicado en la esquina de la avenida Ortiz Rubio y la calle San Bernardo de la colonia Manuel Doblado.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible el terreno de 33 mil 060 metros cuadrados tenía uso de suelo para área verde.

Posteriormente, la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte debe solicitar al Municipio el predio en donación para construir el plantel educativo.

En este caso la subsecretaria de Educación, Judith Marcela Soto Moreno, ingresó la petición el 3 de septiembre del año pasado para construir una secundaria, y tras solicitar la documentación completa, el 25 de febrero pasado el enlace del área de Programación de la dependencia, Mario Triana, manifestó que el proyecto se cambió para edificar una primaria, una secundaria y un área deportiva.

Cuando se completa el expediente se turna a la comisión de Enajenación, y una vez que se elabora y aprueba el dictamen, se vota para su ratificación en el Ayuntamiento, informó la directora de Gobierno, Rosalía Mejía Leyva.