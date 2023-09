En el abandono, torre de rappel

Ciudad Juárez.- Construida en el año 2006 durante la administración municipal que encabezó Héctor Murguía Lardizábal, la torre de rappel que fue instalada dentro del Parque Extremo pronto pasó al desuso. Hasta hoy, la mole de acero y madera se erige cual monumento a la mala inversión y administración pública, al permanecer en total abandono, aunque algunas personas emplean el espacio como cementerio clandestino.

El pasado domingo 20 de agosto fue localizado un hombre sin vida con huellas de golpes al pie de la torre, sin que las autoridades investigadoras determinen aún si la persona desconocida murió debido a una caída de la estructura metálica o fue agredida en el lugar; ambas situaciones están aunadas a la falta de vigilancia.

PUBLICIDAD

“Estos espacios están sirviendo para encontrar personas sin vida. Es importante destacar que es función del Municipio que ese parque esté bien, ¿qué está haciendo el Instituto del Deporte en ese sentido? nada”, asegura el activista social Abraham Monárrez.

El también músico, junto a otros jóvenes, promocionaba en el Parque Extremo conciertos Por la Paz en el 2012, tras la violencia que azotó a la frontera entre los años 2007 y 2010, que dejó en Juárez cifras récord de asesinatos.

Este parque está ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar y Plutarco Elías Calles, en terrenos de El Chamizal, y fue diseñado para la práctica de deportes extremos. El proyecto original contaba con una fosa para practicar patineta, patines en línea y bici acrobática, así como área plana para realizar diversos trucos.

En el centro se diseñó una pista de arena con diferentes montículos para salto, donde se practicaría bicicross, según el archivo periodístico.

La parte más llamativa era, sin duda, la torre para practicar alpinismo y escalada tipo rappel y que tenía una altura de alrededor de 20 metros, diseñada con asideras para el ascenso y protegida en la base por una cama de arena.

Oficialmente la obra de 13 millones de pesos fue inaugurada el 30 de septiembre del 2006. Meses después, en el 2007, un usuario cayó al subir sin permiso y sin el equipo requerido para escalar, por lo que el Gobierno municipal tuvo que pagar parte del tratamiento médico.

El entonces síndico Leonardo Villar Calvillo cuestionaba la calidad de la obra, al asegurar que las instalaciones no estaban perfectamente adecuadas, incluso un particular interpuso una demanda contra el Municipio y advertía que la estructura presenta un alto riesgo o un peligro inminente para los usuarios.

Con el paso de los años y ante el abandono oficial, las instalaciones fueron deteriorándose hasta el estado actual que presentan y que diariamente pueden observar los fronterizos.

Sólo un enrejado de malla ciclónica impide el acceso a las escaleras que permiten el acceso a la parte alta de la torre, sin que Protección Civil Municipal emita alguna recomendación o alerta, al considerarlo innecesario.

Roberto Briones Mota, director de esta dependencia, dijo que elementos del Departamento de Bomberos hacen uso de la estructura durante sus entrenamientos.

Proyecta IMD remodelar torre; inversión 1 mdp

Con un presupuesto estimado en un millón de pesos, el Instituto Municipal del Deporte (IMD) proyecta remodelar la torre de rappel del Parque Extremo, al considerar que la práctica de esta disciplina es necesaria para la ciudad.

“Existe el proyecto desde hace mucho tiempo atrás, sólo lo vamos a remodelar, es algo que sí llama la atención y es en beneficio de todos los juarenses tener todo tipo de instalaciones para la práctica de las diversas disciplinas”, explicó Juan Escalante.

A un año de que concluya la actual administración municipal, en septiembre del 2024, corresponderá al próximo Gobierno asumir el mantenimiento de la obra, misma que no ha sido socializada en la comunidad en general y sólo unos cuantos grupos se han manifestado a favor.

“Actualmente esta torre no se puede usar porque no está en condiciones, así la recibimos nosotros y no podemos permitir el uso a los que practican esta disciplina que es el rappel, pero dentro de los proyectos del Instituto está la remodelación”, dijo Escalante.

La inversión es de alrededor de un millón de pesos, y ya existe interés de algunas personas de conformar una liga de rappel en la ciudad.

Aunque no existe un censo sobre el número de practicantes de esta disciplina, Escalante refirió que hasta la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) está interesada en este proyecto de remodelación, al mencionar que en la pasada Universiada el rappel fue descartado por la falta de infraestructura.

“Vamos a hacer una liga de rappel, no tengo conocimiento si esta obra de remodelación se socializó o no, ya existe el proyecto y lo vamos a realizar”, aseguró.

Consideró que para la ciudad es benéfico tener todo tipo de deportes y derrumbar o tirar la torre sería muy doloroso.

“No nos sale muy cara la remodelación y vamos a darle la promoción para su uso, los que manejaron el deporte en el pasado no sé qué hicieron, nosotros estamos promocionando todos los deportes y el rappel no se va a quedar atrás”, reiteró el servidor público, sin precisar arranque y conclusión del proyecto.

lsosa@redaccion.diario.com.mx