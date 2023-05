En Día de las Madres, lucha por ver de nuevo a su hijo

Ciudad Juárez.- Flanqueada por sus dos hijos y sus amigas, Yadira Garibay Vázquez se manifestó este 10 de mayo frente al edificio que alberga los juzgados de lo Familiar; su protesta es por la violencia vicaria que asegura padece, ante la falta de celeridad en la pelea por la custodia de su hijo Lalito, aún lactante, y quien se encuentra con su expareja sentimental.

“Sí, sí, hoy es 10 mayo, por eso estoy aquí, porque yo como madre no estoy festejando nada, al contrario, para mi es mucho dolor”, dijo la mujer, que portaba la camiseta del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

Amnistía Internacional define esta violencia de género como cuando hijos e hijas de víctimas son instrumentalizados para ocasionar dolor a sus madres.

Y en muchos casos las autoridades son cómplices del patriarcado, a decir de la quejosa.

La madre explica que desde hace tres meses no ve a su hijo.

“Yo ya no puedo ver a mi bebé, tiene solamente un año cuatro meses y tengo 3 meses sin verlo. Su papá ya no me lo regresó después que se lo llevó de una convivencia; él interpuso la demanda por la custodia”, comparte.

El expediente está radicado en el Juzgado Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos.

Ambos padres pelean la custodia. La madre argumenta que sin mediar acuerdo, él primero interpuso demanda y ella después.

“Los dos metimos demanda, pero en este caso la demanda que llega primero es la que prevalece y prevaleció la de él; argumenta que yo me llevé a mi hijo sin su consentimiento, que no sabe dónde vivo, que no sabe dónde estoy, total, que lo abandoné; sin embargo, no aporta ninguna prueba, sólo es su palabra”, asegura.

La madre explica que desde que se llevó a su hijo ya no tiene convivencia con el menor.

El Diario solicitó información al Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre la etapa del expediente, bajo la reserva de datos que sólo competen a los interesados.

La madre ha solicitado públicamente que prevalezca el interés superior del niño y se le permita convivir con ella y sus hermanos.

Juzgados sobresaturados

Datos oficiales indican que los juzgados familiares están colapsados. Según personal del Tribunal Superior de Justicia, el año pasado en Chihuahua capital cada juzgado familiar recibió 900 demandas nuevas, mientras que en Juárez fueron más de mil 400; además, allá son 11 juzgados y aquí son 9 y con menos personal.

