En desuso, alberca corralista de 13 mdp

Ciudad Juárez— A pesar de que se planeó que la alberca techada sería una de las principales atracciones del proyecto para el Parque Central Oriente, por la cual la administración de Javier Corral Jurado hizo una inversión de 13 millones 248 mil 902 pesos, dicho inmueble se encuentra actualmente en desuso y sin ninguna adecuación.

Rogelio Muñoz Sapién, administrador del parque, explicó que se tiene contemplado que sea un espacio familiar en donde se realicen competencias de natación, así como aprovecharla para brindar clases de rehabilitación a infantes, aunque no se tiene fecha para que esto se lleve a cabo.

PUBLICIDAD

“Se hizo un plan para el diseño de la alberca pero todavía no se entrega, y sobre eso se va a revisar y adecuar… a mí todavía no me lo entregan, ese proyecto es de Desarrollo Urbano y ya lo entregarán a nosotros para poder abrirla y cumplir con las especificaciones para poder usarla”, señaló Muñoz Sapién.

El espacio recreativo está ubicado sobre la avenida Tecnológico, entre calle Pedro Meneses Hoyos y bulevar Teófilo Borunda, y de acuerdo con un análisis realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en octubre del año pasado, en la instalación se habían detectado diversas irregularidades como fallas en el diseño de la alberca techada.

El titular de la SCOP, Carlos Aguilar García, señaló en su momento que entre los principales errores se encontraba el encapsulado de la alberca a base de cristal, ya que el clima extremo de la ciudad exponía una mala planeación, provocando que la estructura requiriera de un “superequipo de clima artificial” para que la gente pueda disfrutar la piscina, debido a que durante el verano hace mucho calor al interior, mientras que en invierno el frío podría ser “insoportable”.

El administrador del parque dio a conocer que actualmente Obras Públicas continúa revisando la alberca techada, y cuando ésta sea entregada, se comenzarán a realizar los trabajos correspondientes, así como los diversos programas deportivos que se pretende llevar a cabo en el espacio recreativo.

De acuerdo con el portal de Contrataciones Abiertas del Estado de Chihuahua, la compañía chihuahuense Cicma Construcciones, en asociación con el ingeniero Juan Manuel Rojo Castillo, fue la responsable del paquete denominado “H”, trabajos que corresponden a la alberca techada del parque, para los cuales Gobierno del Estado otorgó el contrato 144-OP-021/20-SOPF-OBRA por la cantidad de 13 millones 248 mil 902 pesos.

En total, para el Parque Central Oriente, el Gobierno de Javier Corral hizo una inversión superior a los 333 millones de pesos, y entre las atracciones que se habilitaron están dos campos de beisbol infantil y juvenil, que ya entraron en actividades desde el pasado mes de agosto, y una cancha de futbol siete que cuenta con pasto artificial.

El teatro de Telón de Arena continúa en reparación y se espera que sea un espacio para los artistas de esta frontera, así como el área canina, que se encuentra a un costado del acceso al puente peatonal que conecta las dos secciones de los parques, el cual se adecuó con ‘chapoteaderos’ para los canes y cuatro albercas que tienen forma de hueso y huella de perro.