En curso, anulación de 197 concesiones

En lo que va del año, el Gobierno del Estado ha notificado a los titulares de 197 concesiones de transporte público que siguen un procedimiento de cancelación en esta frontera.

El 4 de enero pasado el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, adelantó que cancelarían 322 concesiones de transporte público, de las cuales 88 corresponden a la ciudad de Chihuahua y 234 a Juárez.

De acuerdo con Alberto Martínez Baylón, director de Transporte en la Zona Norte, se trata de concesiones canceladas de líneas como Ruta 2 Lázaro, 3-A, 3-B, Oriente-Poniente y Valle de Juárez que no prestaban el servicio o con adeudos históricos, a cuyos titulares se les notificó desde la semana pasada.

“El secretario (de Gobierno estatal) firmó los acuerdos de cancelación y están entregados a la Subsecretaría, luego se mandaron a la Dirección de Transporte y en este momento estamos por terminar de notificar 37 que no hemos encontrado y esta semana continuamos notificando. Ya 197 han sido notificados y el procedimiento de cancelación va en curso”, detalló el funcionario.

Dijo que, en el caso de las notificaciones faltantes, no se ha podido localizar a sus titulares debido a que “mucha gente nunca tuvo oportunidad o no hizo el proceso de regularizar su domicilio”.

Explicó que, a partir de que son notificados, los titulares de esas concesiones tienen 15 días hábiles para responder alegatos. Después de ese período, en el supuesto de que se llegara el término del plazo, el titular puede incluso ampararse ante el acuerdo de cancelación.

Sin embargo, al momento “no hemos tenido ningún amparo, la mayoría ha transitado por la vía de la notificación”, aseguró Martínez Baylón.

En esta frontera existen 891 concesiones que están vigentes, de las cuales únicamente están en operación 412, que representan el 46 por ciento del total. En este sentido, están en proceso de cancelación definitiva 234 y el resto se buscará la forma de reactivarlas, de acuerdo con declaraciones de De la Peña antes de que terminara el año pasado.

El representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez Hernández, reconoció que durante este proceso han enfrentado la resistencia de los concesionarios, además de que algunos no han sido localizados.

“Hay concesionarios que incluso no han podido localizarse, entonces como tiene que hacerse una notificación legal, no han terminado ese proceso. No es que no se quiera dar la información, simplemente es un proceso en que se están cuidando mucho los pasos para evitar cuestiones de amparos o violaciones o lo que sea”, mencionó.

La renovación de las unidades del transporte público fue un requisito para el incremento de la tarifa a 12 pesos.

redaccion@redaccion.diario.com.mx