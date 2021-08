En cuatro días, más de un centenar de contagios

Ciudad Juárez— Más de un centenar de diagnósticos positivos a Covid-19 han sido detectados en agosto en Ciudad Juárez. Sólo en cuatro días, 108 personas han contraído la enfermedad y siete han perdido la vida. Por lo anterior, Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, exhortó a la comunidad a no reducir la prevención.

El profesional de la salud pidió mantener la sana distancia, higiene y cubrebocas toda vez que la pandemia prevalece y no sólo eso, ahora embate con su tercera oleada acompañada de nuevas cepas, mismas que han llevado al alza el conteo del virus, pues de forma local van 33 mil 714 casos; 3 mil 814 han muerto.

Fueron sumados ayer 37 infectados, además dos finados, en el reporte técnico compartido por el galeno, que apeló por la conciencia ciudadana para mantener bajo control la contingencia, puesto que ante el ascenso que se vive desde hace un mes debe imperar la prudencia de la sociedad con los líderes del hogar.

“El Hospital General tiene 26 camas para Covid-19, y ha oscilado entre 15 y 19, hay que sumarle lo del IMSS e ISSSTE, pero esto quiere decir que efectivamente, después de haber tenido ocho o 10 pacientes, se ha duplicado la ocupación a partir de que empezó este nuevo ascenso”, manifestó Valenzuela Zorrilla.

Afirmó que es importante que la gente no se confíe y aproveche para completar esquemas de vacunación en las próximas jornadas de inoculación, para las cuales pronto Bienestar va facilitar la calendarización. En tanto, pidió a la población evitar eventos masivos y, en su defecto, guardar todos los cuidados posibles.

“En lo particular no aconsejaríamos acudir a eventos masivos y menos si no se está vacunado y, si lo llegan a hacer, que sea con todas las medidas preventivas (…) Yo también estoy preocupado por la reapertura de la Feria Juárez, pero el Consejo ha estado balanceando la apertura de la economía”, dijo el funcionario.

La entidad, que mantiene semáforo amarillo –riesgo medio– sumó en el último corte 141 contagiados, seis fallecidos y 143 recuperados. Chihuahua llegó a 73 mil 302 dolientes, de los cuales ahora 7 mil 708 son víctimas mortales y 62 mil 566 han sanado, manifestó el directivo de la Secretaría de Salud del Estado.

En relación a los hospitalizados, informó, van al alza también en todo el territorio. En 26 de 30 hospitales IRAG se tiene certeza de 113 internados, entre ellos 30 graves, intubados. Por lo anterior, ante las nuevas variantes más virulentas, llamó a no ignorar las sugerencias, para así evitar una embestida como en 2020.

