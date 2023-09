En contra PETA de mantener a Benito en el Parque Central

Ciudad Juárez.- La asociación animalista internacional PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) emitió un comunicado y petición en línea en contra de mantener en Juárez a Benito, la jirafa que llegó al Parque Central desde el 4 de mayo de 2023.

“Urgente: ¡Alza la voz por una jirafa solitaria en México!”, inicia la página de su sitio web dedicada a Benito, en la que se expone que PETA tomó conocimiento de la presencia de la jirafa de tres años de edad y denunció que vive solo, “en un reciento de medio acre lleno de basura, sin pasto, sin sombra y sin un refugio apropiado”.

PUBLICIDAD

Asimismo, señalan que “(e)l lugar se encuentra en una región con condiciones climáticas extremas”, por lo que corre riesgo.

“(Se) ha visto a Benito agachado bajo una diminuta estructura circular que da ‘sombra’, pero que realmente no lo protege de los rayos abrasadores del sol y las altas temperaturas del verano. Los meses de invierno no le brindarán ningún respiro ya que las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación, y el hielo y la nieve son comunes; condiciones para las que las jirafas no están preparadas y donde Benito corre el riesgo de sufrir lesiones por sus piernas largas”, continúa el texto.

En la página de PETA Latino se encuentran expuestos los nombres y supuestos correos electrónicos de funcionarios municipales y estatales para ser contactados por los simpatizantes de la asociación.

En esta sección se incluye a Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Juárez, aunque la dirección de correo electrónico habilitada para contactarlo es la correspondiente a cuando el alcalde era senador.

Asimismo, se enlista a Rogelio Muñoz Sapien como coordinador general del Parque Central, a Carla Rivas, secretaria de Desarrollo Humano y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

“Implora a las autoridades que envíen a Benito a instalaciones que puedan satisfacer mejor sus necesidades”, invita la asociación en el sitio.

En la versión en inglés, invitan a enviar un texto en el que se lee en español “Me entristeció mucho saber que Benito vive solo (...). Tenga en cuenta también que las jirafas machos son muy sociables”.

Hasta el momento, desde el 1 de agosto en que fue publicado el posicionamiento, 48 mil 313 personas han llevado a término la propuesta de enviar correos que hizo PETA, proveyendo su nombre, apellido y dirección de correo electrónico.

Benito ha sido centro de polémica desde su arribo a Juárez el 4 de mayo del presente año, pues asociaciones a favor de los derechos de los animales han denunciado las presuntas malas condiciones en que se encuentra en el Parque Central, de acuerdo con reportes periodísticos.

Mientras tanto, distintas autoridades estatales e incluso federales han reiterado que el animal se encuentra en buen estado y las instalaciones en que se desenvuelve son apropiadas, además de que se le alimenta y se le atiende médicamente de manera oportuna.