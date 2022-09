En Chihuahua, 9 de cada 10 delitos no se denuncian

Ciudad Juárez— En Chihuahua, más del 92 por ciento de los delitos no son denunciados, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022 del Instituto Nacional de Geografía (Inegi).

“La cifra negra se refiere a los delitos no denunciados a las autoridades o bien a los casos en los que el Ministerio Público o Fiscalía no inició una carpeta de investigación. En México, en 2021, la cifra negra fue de 93.2 por ciento de los delitos”, indica el estudio.

Entre las razones para no denunciar, las víctimas señalaron que por pérdida de tiempo, por desconfianza en la autoridad, por trámites largos y difíciles, por actitud hostil de la autoridad o por miedo a que los extorsionaran.

En 2021 se denunció el 10.1 por ciento de los delitos en México. De ellos, el Ministerio Público o las fiscalías estatales iniciaron una carpeta de investigación en 67.3 por ciento de los casos. Se denunció e inició una carpeta de investigación en 6.8 por ciento del total de delitos. En 93.2 por ciento de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

“La Envipe permite estimar que, a nivel nacional, la cifra negra corresponde a 93.2 por ciento de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante 2021”, mientras que en Chihuahua uno de cada 10 delitos no fue denunciado.

A nivel nacional, según la encuesta, el 97.4 por ciento de las extorsiones no fueron denunciadas por las víctimas, al igual que el 96.9 por ciento de los secuestros, el 96.3 por ciento de los fraudes, el 94.2 por ciento del robo parcial de vehículos, el 94.1 de robos o asaltos en calle o en el transporte público, el 89. 0 por ciento de los robos en casa habitación, el 88.9 por ciento de amenazas verbales, el 81.6 por ciento de lesiones, el 41.3 por ciento de robos totales de vehículos y el 97.3 por ciento de otros delitos.

El estado con la mayor cifra negra es Sinaloa, con el 96.7 por ciento de los delitos que no son denunciados, mientras que la cifra negra más baja la tiene Aguascalientes, con el 89.5 por ciento.

De las víctimas estimadas, el 44.6 por ciento manifestó que requirió dos horas o menos para realizar una denuncia ante el Ministerio Público o Fiscalía estatal. Mientras que 32.6 por ciento refirió invertir más de cuatro horas para efectuar la denuncia.

En el estado de Chihuahua, la tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 18 años y más es de 23.8, mientras que a nivel nacional es de 24.2. Durante 2021 el delito más frecuente fue la extorsión, pese a que ya había sido erradicado casi en su totalidad en años anteriores.

El año pasado, en el 24.7 por ciento de los delitos en los que la víctima estuvo presente los delincuentes portaban algún arma.

