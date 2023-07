En Anapra, un chorrito de agua… y sucia

Ciudad Juárez.- Una falla en el pozo número tres de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) provocó que vecinos de la colonia Rancho Anapra tengan baja presión de agua desde hace 10 días, comentó Daniel Valles, vocero de la dependencia.

Residentes de la colonia mencionaron que en ocasiones sólo llega un pequeño chorro de agua que dura pocas horas, por lo que deben de llenar los contenedores por las noches o las madrugadas para tener el líquido durante el día.

PUBLICIDAD

Karla Ivonne Calderón, quien vive en las calles Camarón y Timalc, comentó que además de que la presión en su vivienda es muy baja, el agua sale demasiado sucia. La JMAS sólo les ha comentado que se debe a que se está trabajando en los desperfectos.

“Estamos batallando desde hace días que nomás ponen un chorrito, y habla uno para poner el reporte y puras mentiras se vuelven, no están componiendo ningún pozo, es supuestamente lo que nos dicen… pero es mentira porque nosotros ya fuimos varias veces para ver si lo estaban reparando y no hemos visto a nadie”, dijo la entrevistada.

Vecinos agregaron que a pesar de que hay poca agua en las partes más altas de Anapra y Lomas de Poleo, el problema es más grave.

“Tenemos que comprar agua a cada rato porque no nos damos abasto, cada garrafón me sale hasta en 30 pesos, y compramos dos veces al día, no tenemos ni para lavar el baño ni los trastes, y cuando llega sale toda sucia”, refirió la entrevistada.

Por su parte, Julia Nohemí comentó que hay días en que el agua se va desde las 9:00 de la mañana y regresa 12 horas después, o en ocasiones tienen cinco horas durante el día, pero siempre el servicio se ve interrumpido.

Otros vecinos del sector dijeron que ellos tienen red de agua potable, y no requieren de servicio de pipas, lo que necesitan es que no falte el agua, ya que en la zona viven niños y adultos mayores, quienes podrían verse afectados por deshidratación.

El portavoz de la dependencia también informó que a partir de las 2:00 de la tarde de ayer entregarían agua en pipas en Anapra y Lomas de Poleo.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx