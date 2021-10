En alerta la FGE tras ataque contra ‘El 11’

Ciudad Juárez— El ataque reportado la mañana de ayer, contra la vivienda de Édgar Alfredo Gamboa Sosa, alias “El 11”, presunto líder criminal que opera en la Zona Occidente del estado, puso en alerta a la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo el fiscal general Roberto Fierro Duarte, sin embargo aseguró que esto no detendrá el combate a los grupos delictivos de la región.

“En la mañana amanecimos con esta situación de un artefacto que aventaron hechizo en esa casa-habitación y que golpeó o dañó seis viviendas que están a su alrededor, la casa estaba deshabitada, no había nadie entonces no hay lesionados, no hay ninguna persona que haya fallecido y estamos en las investigaciones, esto fue en la mañana y estamos trabajando”, dijo ayer al ser cuestionado al respecto durante su visita a esta ciudad.

El fiscal mencionó que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Agencia Estatal de Investigaciones tuvieron presencia en el lugar de los hechos.

A Gamboa se le identifica como líder criminal del grupo delictivo Nuevo Cártel del Tigre, según se ha dado a conocer.

La agresión a su vivienda ubicada en la calle Francisco Mendoza 665 de la ciudad de Cuauhtémoc, ocurrió durante los primeros minutos del lunes y causó destrozos a ventanas, paredes y techo, según informó una fuente de la FGE.

“Ha habido algunas alarmas en ese sentido donde han estado hablando al C4 de Cuauhtémoc y han estado generando crisis que hay otra explosión pero las hemos desmentido todas”, comentó.

Ante los posibles mensajes que realiza el crimen organizado al nuevo gobierno, Fierro Duarte enfatizó: “no nos vamos a achicar, vamos a continuar con nuestra estrategia de seguridad como una encomienda que tenemos de la gobernadora para efectos de darle seguridad a los chihuahuenses”.