En 6 meses han aplazado más de 4 mil audiencias

En el primer semestre de este año, los jueces de Control han autorizado que se difieran 4 mil 667 audiencias intermedias o de preparación a juicio oral, retardando con ello la justicia para las víctimas.

Cifras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua revelan que de enero a agosto de 2019, los jueces han dictado 175 autos de apertura a juicio oral y diferido 4 mil 667. Cifra incluso es casi el doble de las vinculaciones que han emitido en el mismo período, que son 2 mil 567.

Las audiencias son diferidas por diversos motivos, como el cambio de abogado defensor, la falta de notificación a las víctimas u ofendidos del delito o la negativa de éstos a comparecer, también debido a que los agentes del Ministerio Público (MP) están esperando la autorización de sus superiores para la reducción en la pena y llevarse un procedimiento abreviado y porque los jueces tienen otras audiencias qué atender, entre otros motivos.

Además algunos detenidos han optado por cambiar de abogado defensor como una estrategia, en esos casos los litigantes que asumen la defensa argumenten al Tribunal que requieren tiempo para “imponerse de la carpeta de investigación” y con ello dilatan su enjuiciamiento, indicaron funcionarios judiciales quienes también revelaron que en ocasiones los abogados particulares solicitan a compañeros de sus despachos que asuman la defensa en su lugar para ganar tiempo en algunos casos para diseñar una defensa técnica y en otras ocasiones están esperando el pago de sus honorarios.

En tanto que los abogados adscritos a la Defensoría Pública Penal difieren por la carga de trabajo, cuando están a cargo de un juicio oral le piden a sus compañeros que los cubran solo para diferir u obtener una nueva fecha para otra intermedia, porque ellos quieren llevarla a fin de logar la exclusión de ciertas pruebas.

“La intermedia se convirtió en una forma de litigio en la que todos presionan. Los defensores le dicen al Ministerio Público (MP) que no tiene nada para obtener una buena reducción en la pena. A su vez los agentes del MP a cargo de la carpeta no viene por la carga de trabajo que tienen y los suplentes no quieren dar la reducción del tercio ni llevarse la intermedia para no correr el riesgo de exclusión o admisión de una prueba así que esperan al titular o bien el MP presiona para que paguen la reparación del daño, condicionando la reducción de la pena al pago y así van pidiendo nueva fecha”, explicó una jueza de Control.

En la página del TSJ, stj.gob.mx, bajo el título “concentrado de información estadística de los juzgados de Control del sistema penal acusatorio” se señala que en el Distrito Judicial Bravos -con cabecera en Ciudad Juárez- en el período de enero a agosto los resolutores han emitido 575 sentencias en procedimiento abreviado, aprobaron 162 acuerdos reparatorios y 90 suspensiones condicionales además dictaron 175 autos de apertura a juicio oral y difirieron la realización de 4 mil 667 audiencias intermedias.

La ley señala que un proceso penal se puede concluir con una salida alterna como lo son el procedimiento abreviado, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Pero en caso de que los involucrados no alcance estos mecanismos que desfogan el sistema penal, los acusados deben ir a un juicio oral para que se dicte un fallo.

En la audiencia intermedia se depuran las pruebas –se excluyen y se admiten– que se van a desahogar en el juicio y se realiza el descubrimiento probatorio. Las intermedias se llevan a cabo una vez que concluye el plazo de la investigación complementaria que a su vez se aprueba al momento de que se dicta el auto de vinculación a proceso.

Son los jueces de Control quienes encabezan las audiencias intermedias y están a cargo de dictar el auto de apertura a juicio. Una vez que esto sucede, el detenido queda a disposición de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento y la administración de esta última autoridad fija la fecha para iniciar el juicio. De acuerdo con datos periodísticos, cada audiencia en el Tribunal de Control tiene un costo de 6 mil 700 pesos, por lo que al diferir 4 mil 667 diligencias se han derrochado 31 millones 268 mil 900 pesos.(Blanca Carmona/El Diario)

