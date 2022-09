En 3 días cruzaron a El Paso 3 mil venezolanos

La Patrulla Fronteriza del Sector El Paso confirmó que desde el pasado 1 de septiembre ha recibido en promedio a mil 100 migrantes al día, la mayoría no candidatos a expulsión bajo Título 42, como son los de origen venezolano, quienes entre sábado y lunes habrían sumado cerca de 3 mil cruces.

“Podemos confirmar que tuvimos un grupo grande de migrantes que se entregaron a nuestros agentes esta mañana (de lunes) y otro durante el fin de semana. También podemos confirmar que hemos tenido un aumento y cambio en la demográfica de migrantes que estamos encontrando”, informó Carlos Rivera, portavoz de la autoridad estadounidense en el sector El Paso.

De acuerdo con las autoridades, hasta ayer sumaban más de 13 mil 200 detenciones de migrantes durante los primeros 12 días de septiembre. El Diario observó que durante el sábado, domingo y lunes cientos de venezolanos cruzaron el río Bravo de Ciudad Juárez a El Paso para entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes los reunieron junto al bordo fronterizo para de ahí trasladarlos hacia las estaciones migratorias y comenzar su procesamiento migratorio.

“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Sector de El Paso ha registrado un aumento significativo en los encuentros con migrantes en comparación con años fiscales anteriores. Desde principios del mes de septiembre, el Sector de El Paso ha visto un aumento adicional”. “Estamos promediando más de mil 100 encuentros de migrantes al día, la mayoría no candidatos a expulsión bajo Título 42”, informó la autoridad estadounidense.

Señaló que la Patrulla Fronteriza trabaja en estrecha colaboración con la Oficina de Ejecución de Deportación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para espacios de detención, y con funcionarios del Gobierno local y organizaciones no gubernamentales (ONG) “para descomprimir la alta capacidad de retención de migrantes en el Centro de Procesamiento Central del Sector de El Paso. Una vez agotadas esas opciones, se consideran las liberaciones provisionales a la comunidad”.

Informó que el Sector El Paso ha realizado liberaciones provisionales desde el 7 de septiembre. Ese día, el Centro de Procesamiento Central del Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, “como parte de sus esfuerzos de descompresión”, liberó provisionalmente a 133 migrantes.

Otros 350 fueron liberados provisionalmente el jueves 8 de septiembre. “El viernes hubo 150 migrantes liberados provisionalmente, el sábado no hubo y el domingo 299”.

Se dijo que esta decisión es considerada diariamente después de agotar otras opciones para la custodia de migrantes encontrados en el sector.

“Mientras procesamos a los migrantes bajo nuestra custodia, lo haremos con el objetivo de tratar a todos bajo nuestra custodia de manera respetuosa, segura y humana. Los migrantes serán liberados provisionalmente cerca de refugios comunitarios, refugios para personas sin hogar y estaciones de autobuses en toda la ciudad de El Paso”, se informó.

Los migrantes que son liberados provisionalmente en la comunidad están pendientes de su próximo paso en sus trámites migratorios.

“Generalmente, después del procesamiento, los migrantes que no están detenidos por la duración de su proceso de expulsión, son liberados provisionalmente en coordinación con las ONG. Si las ONG superan su capacidad, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos coordina con los gobiernos locales y las ciudades para identificar lugares donde los migrantes puedan acceder convenientemente a servicios de transporte o alojamiento”, se explicó.

Toman CBP e ICE determinaciones de custodia

El facilitar la liberación de migrantes mientras se adjudica su caso está dentro de los procedimientos estándar. Las personas son liberadas provisionalmente en las comunidades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y continúan con sus procedimientos de deportación, agregó la Patrulla Fronteriza.

CBP recopila información biométrica y biográfica y realiza una verificación de antecedentes antes de que cualquier individuo deje la custodia de Aduanas, y aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública continúan detenidos. CBP e ICE toman determinaciones de custodia caso por caso y tienen requisitos estrictos de información para cualquier individuo liberado provisionalmente de la custodia en espera de su proceso de deportación.

“La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos el Sector de El Paso continúa expulsando migrantes bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y aquellos que no pueden ser expulsados bajo el Título 42 y que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8. Los que actualmente están en libertad provisional son inmigrantes que no están sujetos a la expulsión del Título 42”, destacó la autoridad migratoria.

Rubén García, director de Casa Anunciación en El Paso, explicó que al igual que los cubanos, nicaragüenses y turcos, los migrantes venezolanos tienen una excepción al Título 42, por lo que durante los últimos días ha aumentado el flujo de dicha nacionalidad hacia Estados Unidos.

Los propios migrantes narraron a El Diario que saben de dicha ventaja, por lo que migran por hasta dos meses para llegar a Estados Unidos, y lo hacen por esta frontera porque se sienten más seguros. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

