Empresa que fabricó ‘arsenal mexicle’ ofrece hasta vehículos blindados

Chihuahua.– La empresa Armor Life Lab, S. A. de C. V., responsable de la fabricación y comercialización del “arsenal mexicle” que fue asegurado el pasado domingo por elementos de diversas corporaciones de seguridad, no aparece dentro del padrón de proveedores en el estado de Chihuahua y de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), no ha celebrado contratos ni con la Fiscalía General del Estado (FGE) ni con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

En el portal web de esta empresa se puede apreciar la amplia gama de equipos, que van desde cascos hasta vehículos blindados, ofreciendo un desarrollo personalizado de sus servicios.

La empresa tiene su sede en la Ciudad de México, ofrece sus servicios tanto a empresas del sector privado como a dependencias gubernamentales y presume contar con certificaciones internacionales tanto en ISO 14001:20215 e ISO 9001:2015, así como por el Departamento de Justica de Estados Unidos y Chesapeake Testing, que es un laboratorio especializado en el que se prueban y certifican los productos balísticos.

En cuanto a los productos que ofrece, se encuentran chalecos antibalas para línea policial, línea militar, seguridad privada y clase ejecutiva; además, ofrece vehículos tácticos blindados que se pueden personalizar de acuerdo con los requerimientos del cliente.

En una búsqueda en la PNT, no se encontraron contratos asignados para esta empresa por parte de dependencias del Estado y tampoco aparece en el portal de la Secretaría de Hacienda como parte de los proveedores o contratistas.