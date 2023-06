Emprenden su viaje dentro de la educación

Ciudad Juárez.- A través del programa Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva Activa (Caena), desde hace dos años, niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran dentro de un albergue han podido regresar a las aulas para continuar con su educación mientras permanecen en Ciudad Juárez.

El proyecto, que actualmente mantiene en la escuela a 15 menores de 6 a 14 años de edad del albergue San Romeo, se lleva a cabo en las instalaciones de Casa Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, en alianza con Fundación Escuela Nueva, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Además de trabajar la parte académica, los menores migrantes también fortalecen la parte socioemocional y desarrollan sus habilidades artísticas y deportivas por medio de talleres. Y al cruzar la frontera llevan consigo una constancia de Conafe que valida sus estudios en México, informó la maestra Yolanda García Ceja.

“Es muy enriquecedor. Nos hemos encontrado con niños de muchos países, hemos tenido hondureños, de Guatemala, El Salvador, Brasil, de Belice. También de la República Mexicana: Michoacán, Veracruz, Chiapas y el Estado de México”, destacó la maestra de Casa Kolping, a donde todos los días, de lunes a viernes, los menores son trasladados para que puedan disfrutar del programa.

Las actividades educativas, deportivas y culturales se llevan a cabo todos los días, de lunes a viernes, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, lo que les permite conocer también a otros menores fronterizos que acuden a Casa Kolping después de tomar clases en una escuela regular.

“Este proyecto inició hace dos años, a través del apoyo de Unicef y Fundación Escuela Nueva, que es una fundación de Colombia; Conafe y Casa Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, que es donde llevamos a cabo todo este proyecto específicamente para la situación migrante. El objetivo de este proyecto es dar estudios a todos los niños y adolescentes de nivel primaria o que dejaron sus estudios de nivel primaria; son grupos multigrados, en donde se encuentran niños desde primero hasta sexto año, pero también nos encontramos con situaciones de niños de sobre edad”, explicó la maestra.

Durante los dos años del proyecto han trabajado con los NNA migrantes de los albergues San Juan Apóstol, Solus Christus, El Refugio y San Romeo. Al principio, debido a las políticas migratorias de Estados Unidos, los menores acudían hasta por siete meses a clases, mientras que actualmente el tiempo es más corto.

“Me encontré con niños de 14 años que se quedaron en tercer grado de primaria, y que ya nunca más continuaron, pero que al llegar aquí y al llegar a este programa, ahí pudieron continuar sus estudios. El punto es trabajar con todos estos niños. Ahorita los períodos de estancia de ellos han sido muy cortos, pero ha pasado que sí hemos tenido niños que han permanecido siete meses con nosotros; ese tiempo que tienen con nosotros lo aprovechan al máximo: aprenden, también aprenden a socializar, trabajamos la parte de las emociones, y sobre todo buscamos que se distraigan”, indicó García Ceja.

Aunque el programa se centra en la educación primaria, Casa Kolping cuenta con otros programas de secundaria y bachillerato, los cuales permiten que todos los menores de los albergues apoyados reciban educación.

En la pandemia “tuvimos que hacer la lucha para que el programa siguiera en línea, pero si aquí en Juárez se tiene dificultad con la tecnología, para ellos –es más difícil–. Para ellos tuvimos que hacer kits de material para llevarlos al albergue y ya después por llamada. La ventaja del albergue es que nos apoyaban con sus computadoras, entonces ponían a todo el grupo de niños en la computadora y nosotras en el teléfono y les decíamos: vamos a trabajar así de esta manera”, relató la maestra.

Destacó además la multiculturalidad que ha tenido en su salón de clases, en donde ella y los NNA han aprendido distintas maneras de llamarle a las cosas.

“También me ha tocado aprender, escucho de repente cosas como “los güirros”, que son “los chavos”, o “mi alero”, que es como “mi mejor amigo”, “amigo de corazón”; usan ciertos términos que he tenido que aprender y adaptar también a mis sesiones educativas. Ellos muy fácil me explican o explican a los demás”, comentó.

También ha trabajado con niñas y niños provenientes de pueblos originarios, de lugares como Chiapas, quienes hablan su lengua materna, lo que vuelve más complicados los procesos de lectoescritura, aunque ellos siempre se esfuerzan por comprender las clases.

“Sí es algo complejo para ellos, pero hacen el esfuerzo para seguir estudiando y aprendiendo. Y en todo momento, lo que me encanta de estos grupos, es que hay respeto, ellos saben que si el niño está hablando en su lengua materna ellos ponen mucha atención y se quedan maravillados, no es como de burla, hay respeto en todo momento y ellos mismos aprenden de ellos. Es lo más bonito que puedes ver en el salón, todo lo cultural, cómo comparten todas sus creencias y su lenguaje, y son muy compartidos”, destacó.

La mayoría logran cruzar a Estados Unidos, aunque algunos retornan a su país, pero cuando permanecen meses han podido viajar con una constancia de estudios en México, a través de Conafe.