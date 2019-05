Empleados acusan ser obligados a firmar cartas de renuncia

Ciudad Juárez— Empleados que trabajan en la empresa Industrias Z CROM manifestaron estar siendo obligados esta noche a firmar cartas de renuncia luego de que presuntamente la empresa se declarara en quiebra.

Los empleados, que tienen más de dos años laborando en la maquila que se dedica a moldear plástico precisaron que sus superiores hicieron una lista con más de 40 nombres de personas que despedirán.

“Gente que ni falta y que cumple con su trabajo fueron las primeras que corrieron y pues la mera verdad no es la de ahí. Somos gente que necesitamos el trabajo por eso estamos aquí. No se me hace justo, yo estoy en esa lista y necesito mucho el trabajo”, dijo personal a reserva de su identidad.

Agregaron que tienen temor de que la empresa se vaya de la ciudad sin pagarles por su tiempo laboral.

“Apenas hoy empezaron a sacar a la gente. Ahorita ya van cuatro. Entramos a las siete de la tarde nosotros, es un turno especial de doce horas. Si ya son cuatro personas que les hicieron así, ¿qué podemos esperar nosotros? Somos alrededor de 43 personas, y nada más unas siete personas están desmarcadas y pues no es justo”, declararon a la vez que mencionaron que les están hablando de uno por uno.

Custodios de la empresa mantuvieron adentro de las instalaciones a los quejosos, impidiéndoles hablar con la prensa. Asimismo, ningún directivo acudió a dar declaraciones respecto al suceso.