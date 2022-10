Empiezan conferencias sobre el nuevo plan de estudios

Ciudad Juárez.— En medio de la suspensión que un juez dictó al pilotaje del nuevo Plan de Estudios para Educación Básica, ayer arrancó una serie de conferencias dirigidas a docentes de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de aclarar los cambios que se aplicarán en el interior de los salones de clases a partir de la reforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Se está generando una corriente de opinión, en muchos de los casos desconociendo los temas principales que puede generar este nuevo modelo educativo, y que sin duda ha creado confusión entre los padres de familia”, dijo el titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Javier González Mocken, al arranque de la conferencia “Trabajo por proyectos y nuevo Plan de Estudios 2022”.

PUBLICIDAD

Al declarar inconstitucional el nuevo modelo educativo y su programa piloto, que la SEP planea poner en marcha el próximo 29 de octubre en más de 900 escuelas de nivel básico del país, un juez suspendió su entrada en vigor, por lo que la SEP interpondrá un recurso de queja en contra de la admisión de la demanda y en contra de la suspensión provisional.

“El programa piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas que no cumple con el estándar, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados”, señaló la asociación civil Educación con Rumbo, la cual interpuso la denuncia.

Sin embargo, en el marco de la situación que enfrenta el nuevo modelo educativo, ayer mil 700 docentes de los tres niveles de educación básica del subsistema estatal en la Zona Norte acudieron a una conferencia en la que se analizó la propuesta base del marco curricular 2022, a fin de que conozcan la manera de implementarlo en el interior de las aulas.