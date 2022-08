Empezarán niños el ciclo sin maestro

Ciudad Juárez.— El próximo lunes, al arranque del ciclo escolar 2022-2023, estudiantes de cuarto grado de la primaria Pablo Neruda no regresarán a los salones de manera presencial ni tendrán clases a distancia porque autoridades educativas no asignaron a un docente que los atienda y será hasta después de octubre en que se determine quién estará frente a grupo.

“No vamos a poder recibirlos la siguiente semana, están muy angustiados los papás porque sus niños están desesperados por ir a la escuela y estamos violentando sus derechos a recibir educación en tiempo y forma, como lo marca la ley, pero nuestras autoridades ahorita no nos dan respuesta”, dijo la directora del plantel.

PUBLICIDAD

Se trata de 35 estudiantes de cuarto grado, quienes el ciclo escolar pasado contaron con una maestra que cubrió un interinato, el cual se terminó el pasado 15 de agosto, pero como desde junio concluyeron las asignaciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), el plantel educativo tendrá que esperar al nuevo proceso.

La situación ha causado preocupación entre los padres de familia porque el ciclo anterior los alumnos perdieron más de un mes de clases debido a que la maestra fue incapacitada, pero no se pudo solicitar un repuesto para el aula porque la incapacidad fue otorgada por semanas, de manera consecutiva, y no por el tiempo total de ausencia, explicó la directora.

“Ya le expliqué a mi niña que no va a tener clases y está muy triste, ella tenía la ilusión de por fin poder ir bien a la escuela, pero le tuve que decir porque no nos dan esperanza, no va a haber maestro en una semana ni en dos ni en un mes y esto me preocupa mucho porque la educación de nuestros hijos es muy importante”, dijo Francisca Cárdenas, madre de Jazmín de 9 años.

La falta indefinida de un docente se suma a la ausencia temporal de otros dos, uno de otro grupo de cuarto y otro de quinto, por motivos de salud, por lo que el próximo lunes la escuela iniciará clases sin tres maestros, pero dos grupos serán atendidos de manera provisional por el subdirector y otro se quedará sin atención hasta que autoridades educativas envíen el recurso.

“Traemos rezago por la pandemia, traemos situaciones de salud de los maestros y luego ahora sin maestro que vaya a atender ese grupo, es mucha problemática y los padres de familia ya están muy molestos”, dijo la directora, quien el pasado jueves informó que no podrá recibir a los estudiantes en la escuela porque no cuenta con personal educativo que los atienda.

La primaria Pablo Neruda tiene 19 grupos, por lo que requiere de la presencia constante de personal administrativo que apoye con las funciones del plantel educativo, pero a pesar de ello se asignará al subdirector a un salón de clases con el objetivo de reducir el número de estudiantes que se verán afectados por la falta de maestros.

El próximo lunes 29 de agosto iniciará el ciclo escolar 2022-2023 y regresarán a los salones de clases de manera presencial el 100 por ciento de los estudiantes, será la primera vez en que inicie el período con la asistencia de todos los alumnos a nivel estatal, luego de que el ciclo pasado arrancó con asistencia escalonada y aforos del 75 por ciento.