Emiten alerta amarilla por temperaturas gélidas y fuertes vientos

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La Dirección General de Protección Civil del Municipio emite alerta amarilla por temperaturas gélidas y viento fuerte.

De acuerdo con Weather Channel, las mayor probabilidad de lluvia será a las 16:00 horas con el 25 por ciento, mientras que el viento alcanzará los 37 kilómetros por hora.

Protección Civil pide a la ciudadanía extremar precauciones y seguir pendiente de los cambios climáticos.

Las recomendaciones por las temperaturas gélidas son abrir una ventana entre 10 a 12 centímetros cuando los calentones estén encendidos, alejarlos de muebles y ventanas, y apagarlos antes de irse a dormir.

La dependencia lanza un exhorto a no ingresar anafres o braseros a las viviendas, no cerrar herméticamente ventanas y puertas, y no ingresar calentadores de paso o calentones de gas a los baños, ya que pueden provocar accidentes por monóxido de carbono.

En cuanto a la posible lluvia o aguanieve, se recomienda circular con precaución, a baja velocidad, no ingresar a los pasos a desnivel, y dar preferencia al peatón.

Respecto al viento se pide evitar circular cerca de panorámicos, bardas, árboles y fincas que podrían colapsar.

Por otra parte se pide a la ciudadanía reportar al 911 a las personas que están en situación de calle, ya que Seguridad Pública las traslada al albergue municipal ubicado en la Estación 8 de Bomberos, en la calle Barranco Azul y eje vial Juan Gabriel.