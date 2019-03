Emiten Alerta Amarilla por lluvias para hoy martes

Ciudad Juárez.- Debido al pronóstico de lluvia que se contempla para este día, la Dirección General de Protección Civil del Municipio emite una alerta amarilla para esta tarde.

Efrén Matamoros Barraza, titular de la dependencia, informó que la alerta se prevé a partir de las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Indicó que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se contempla 20 por ciento de posibilidad de lluvia durante el día y 40 por ciento para la tarde y noche.

Ante el pronóstico de la tarde, el funcionario pidió a los juarenses no salir de casa si no es necesario, no ingresar a calles encharcadas, buscar vías alternas, no circular cerca de diques y pozos de absorción y no ingresar a pasos a desnivel.

También pidió no circular por el Viaducto Díaz Ordaz ni por los arroyos del Mimbre y Las Víboras.

Dijo que es importante conducir con precaución, dar preferencia al peatón y mantenerse pendiente de los cambios climáticos que se transmiten a través de los diversos medios de comunicación.

La temperatura máxima para hoy se prevé en 26 grados Celsius y la mínima en 15. El viento correrá en el día a 18 y 29 kilómetros por hora, con ráfagas de 40. En la noche se pronostican vientos en 10 a 24 kilómetros por hora, con ráfagas de 34.