Emiten 55 sentencias de mil 312 homicidios

Ciudad Juárez— Hasta el mes de septiembre se habían cometido más de mil 300 homicidios en esta ciudad y en ese mismo período los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitieron 55 sentencias por este delito.

Así lo reflejan los indicadores de eficiencia evaluados por la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez, revelados ayer por el presidente de ese organismo Guillermo Asiaín.

Al respecto el fiscal Jorge Nava López dijo que esas diferencias de datos no reflejan impunidad, ya que hay una buena cantidad de presuntos responsables de homicidios esperando juicios.

Indicó que actualmente las sentencias tardan entre un año y 1 año 8 meses en resolverse.

Nava agregó que habría que buscar otro sistema de medición porque podría ser erróneo comparar únicamente el número de homicidios con las sentencias emitidas, por lo ya explicado, indicó.

De acuerdo con la medición de eficiencia que hizo la Mesa de Seguridad respecto a este delito de homicidio doloso, se estaría resolviendo con sentencias sólo el 4 por ciento de los casos.

Se contaron para esa evaluación mil 312 homicidios registrados de enero a septiembre del presente año.

Según Guillermo Asiaín, se judicializó el 5 por ciento de los casos de ese total de homicidios, que representan 71 expedientes turnados a los jueces.

En ese período de nueve meses se emitieron 55 sentencias contra detenidos por este delito, señala el análisis presentado ayer en conferencia de prensa virtual.

Asiaín dijo que en 483 carpetas de investigación la Fiscalía conoció la identidad del presunto responsable de igual número de homicidios.

Pero ayer, Jorge Nava López explicó que no significa que no haya más personas detenidas este año por homicidios dolosos, lo cual no se informa en esa gráfica.

Agregó que transcurre un año y hasta ocho meses más desde que la Fiscalía pone a disposición de un juez a un detenido por homicidio hasta ser sentenciado.

Nava comentó la necesidad de buscar un parámetro que sea más equitativo para evaluar la eficacia respecto a los esfuerzos por disminuir la incidencia de este delito.

