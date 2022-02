Embarga SAT 50 marcas a Angélica Fuentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó unas 50 marcas propiedad de la empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez por el impago de 944 millones de pesos de impuestos sobre la renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa única (IETU) de 2012, así como multas y recargos generados por la falta de pago de esas contribuciones fiscales, informó ayer el portal de Forbes.

“Con fecha 01 de marzo de 2021 se procedió a practicar el embargo de las marcas, a través de requerimiento de pago y la diligencia de embargo con número de oficio 400-23-00-02-01-2021-1578 del 01 de marzo de 2021, emitido por la Administración de Recaudación de Chihuahua 2, para hacer efectivo el cobro de créditos fiscales”, revela la documentación en poder de Forbes México.

El informe detalla que entre las marcas embargadas a Fuentes Téllez, conocida como “Reina del Gas” por dirigir la empresa Corporativo Grupo Imperial y presidir la Asociación Mexicana de Gas Natural, está Angelíssima, Rebel Mind, Black By Angelíssima, Good Investment, TGIXMX The, Clave Centro de Liderazgo de Alta Visión Empresarial, A Complete Beauty Inside Out, A Complete, así como Angélica Fuentes Lado A.

Otras sellos confiscados por el SAT son Clave Virtual, Interielle, Redefine, Foco Foro para la Cooperación, Fundación Angélica Fuentes, Gold Divinissima, Glamour Divinissima, Ángel Magazine By Angelíssima, Hapy Divinissima, R Romance Divinissima, Angélica Fuentes, A, Divinissima N 1, A Complete Journey, así como No soy un ángel, Soy Angelíssima y Atrévete a vivir la maravillosa experiencia de belleza.

La nota de Forbes señala que la incautación también alcanzó sellos propiedad de la expresidenta del Grupo Omnilife-Chivas como: La belleza es lo que es, Casa 99, Hand in Hand Media Company, Mission Moms, M y Muvop.

El 7 de septiembre de 2021, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinó la inscripción del pedido de embargo de las marcas propiedad de Angélica Fuentes Téllez a solicitud de José Vicente Sánchez Ramírez, representante de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua 2 del SAT, con sede en Ciudad Juárez.

El 27 de enero de 2020, la Administración General de Recaudación Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua 2 ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo para hacer efectivo el adeudo fiscal a su cargo, que no fue posible realizar de forma personal en el domicilio fiscal de la expresidenta de la Chivas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ana Karen Garduño, ejecutora del SAT, visitó el domicilio fiscal de la “Reina del Gas”, tocó a su puerta y fue atendida por una persona llamada Marcela Rentería, quien al preguntar si es el domicilio de la contribuyente contestó, bajo protesta decir verdad, que sí es el domicilio buscado. Y al cuestionar si conoce a Angélica Fuentes Tellez respondió que desconoce a una persona llamada así, así como no sabe si el domicilio es propio o de renta, establece la nota de Forbes.

“De lo anterior se advierte fehacientemente que al tratar de hacer exigible el pago de créditos fiscales, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, la contribuyente Angélica Fuentes Téllez y su representante legal no fue localizado en el domicilio que para efectos del Registro Federal de Contribuyentes” (sic), dice el SAT en varios de los documentos donde exige el embargo de marcas ante el IMPI.

Algunas de las empresas

• Angelíssima

• Rebel Mind

• Black By Angelíssima

• Good Investment

• TGIXMX The

• Clave Centro de Liderazgo de Alta Visión Empresarial

• A Complete Beauty Inside Out

• Angélica Fuentes Lado A.

• Clave Virtual

• Interielle

• Foco Foro para la Cooperación

• Fundación Angélica Fuentes

• Gold Divinissima

• Glamour Divinissima

• Ángel Magazine By Angelissima

• Soy Angelíssima