Ellas sólo buscan justicia

Ciudad Juárez— “Discúlpeme, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es”. Estas palabras retumbaron en el centro de convenciones Cibeles el 11 de febrero del 2010, doce días después de la masacre registrada en la colonia Villas de Salvárcar. Las pronunció Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis, dos de los 15 jóvenes asesinados la noche del 30 de enero. Fueron dirigidas al entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y retransmitidas a nivel nacional por los medios de comunicación.

La guerra contra el crimen organizado, declarada a finales del 2006 por el exmandatario, cobró la vida de miles de personas inocentes, y uno de sus principales escenarios fue Ciudad Juárez.

Aquí, un comando armado asesinó a Marcos y a José Luis. Aquí, elementos del Ejército Mexicano asesinaron a Víctor Manuel Baca y torturaron a su amigo Óscar Kabata, quien tenía 17 años. Aquí, también fueron martirizados Javier Rosales y Sergio Fernández, causando la muerte del primero a la edad de 21 años.

A más de una década de estos crímenes el actual Gobierno federal emprende hoy la Consulta Popular 2021, en la que cuestiona a la ciudadanía: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas?”.

Para Luz María Dávila, Margarita Rosales y Laura Ivonne Kabata de Anda, madres de los jóvenes afectados por el sexenio de guerra, la justicia no debería someterse a consulta, tendría simplemente que ejecutarse.

‘Un voto ridículo’

“Tiene que tener cárcel quien tiene que estar en la cárcel. No voy a salir. Yo estoy en mi lucha con 125 días frente a Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y para mí es más importante esto que hacer un voto ridículo, porque ellos deben pagar”, aseveró Kabata.

Por primera vez en el país se realiza una consulta popular –aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– para procesar a los responsables de corrupción y otros delitos que vulneraron la estabilidad de México, luego de reformular la pregunta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que directamente sugirió el desrrollo de un juicio contra los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

“Deben estar en la cárcel; tantas muertes que deben, tanta corrupción y tanto robo que han hecho a nuestro país… es ahí donde deben de estar, no nos tienen que preguntar. Simplemente se tiene que hacer cumplir la ley”, dijo Laura, quien tachó de indiferente al actual jefe del Ejecutivo federal al permitir que el general Felipe de Jesús Espitia continúe sin ser juzgado luego de haber sido señalado por su hijo, Óscar Kabata, como la figura detrás de su tortura.

En marzo del 2008, a casi dos años de iniciado el sexenio de Calderón, fueron desplegados en el estado de Chihuahua –principalmente a Ciudad Juárez– cientos de elementos de la Sedena y de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), en una “estrategia” federal para combatir al crimen organizado; sin embargo, en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, inocentes fueron torturados y asesinados.

En las instalaciones del Ejército Mexicano, Óscar Kabata y Víctor Manuel Baca fueron torturados la noche del 26 de febrero del 2009. Cinco días después Óscar fue liberado, pero antes atestiguó la ejecución de su amigo. Once años después de lo sucedido, el pasado 25 de septiembre del 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra la Sedena y el pasado 22 de junio exhortó a la institución a cumplir su deuda.

Óscar y Víctor no fueron los únicos fustigados por militares. En abril del 2009 Javier Rosales y Sergio Fernández fueron secuestrados, golpeados y después abandonados atrás del cerro Del águila –a un costado del periférico Camino Real–, lugar donde fue encontrado tras un rastreo el cuerpo de Javier, luego de que Sergio lograra llegar por su propio pie a su casa y contar los hechos sucedidos durante los dos días en que estuvieron plagiados.

Esperanza de justicia

Para Margarita Rosales, madre de Javier, no debería estar efectuándose hoy la consulta popular que decidirá si el asesinato de su hijo tendrá o no resolución; sin embargo, saldrá a emitir su voto con la esperanza de obtener justicia no sólo para su hijo, sino también para todas aquellas personas que han sido desaparecidas y asesinadas a lo largo de los años. “El Gobierno no hizo bien su trabajo desde un principio; debe pagar”, dijo.

Margarita aún recuerda el día que recorrió las inmediaciones del cerro Del águila en busca de Javier. Ella fue allá con la esperanza de encontrarlo vivo, por ello cuando una de las personas que también participaba en la búsqueda gritó “¡Aquí está! ¡Aquí está!” creyó escuchar “¡Camilla! ¡Camilla!” y, entonces, lo imaginó con vida. También recuerda caer al suelo en el intento por ir más rápido y llegar a él, pero Javier estaba muerto.

Al igual que Margarita, Luz María Dávila saldrá hoy a emitir su voto con la esperanza de que miles de madres reciban la justicia que ella no ha logrado alcanzar y que, aseguró, no obtendrá, porque no existe acción que regrese su vida a la noche del 30 de enero, cuando sus hijos Marcos y José Luis, de 19 y 17 años respectivamente, fueron asesinados por un comando armado mientras formaban parte de una celebración en la colonia Villas de Salvárcar.

“A mí nadie me avisó. Yo escuché los balazos y salí corriendo”, contó Luz María, quien minutos después de las 23:00 horas se dirigió a la casa donde estaban sus hijos –a unas cuadras de la suya– luego de que el sonido de las balas cesó y fue sustituido por el de llantas de vehículos patinar contra el pavimento y los gritos y llantos de personas.

Al entrar a la casa, entre una densa nube de humo vio el cuerpo de su hijo Marcos, boca abajo, y a un costado se encontraba herido José Luis, pero no tardó en sumarse al número de víctimas fatales de aquella noche.

“Yo tenía que hacer algo, no sabía qué, pero tenía que hacer algo. Estaba enojada porque dijo (Felipe Calderón) que mis hijos eran unos pandilleros”, recordó Luz María sobre aquel 11 de febrero del 2010, cuando increpó al entonces presidente de México.

