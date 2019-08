Elaboran protocolo para evitar detenciones injustas

A fin de evitar abusos y violaciones a los derechos humanos de menores de edad, la Comisión Edilicia de la Juventud trabaja en la elaboración de un protocolo de actuación de la Policía municipal, dio a conocer la coordinadora Amparo Beltrán Ceballos.

Dijo que a petición de la red de asociaciones civiles Tira Paro está en proceso el protocolo de Prevención de Detenciones Ilícitas a Menores en Riesgo de Conflicto con la Ley.

“Muchos de los jóvenes en Juárez se sienten intimados por la Policía, en muchas ocasiones por sus tatuajes, por su forma de vestir, por llevar una mochila mientras caminan, la Policía los ha molestado”, aseguró.

El 50 por ciento de los muchachos que participan en actividades de Tira Paro aseguró que fueron detenidos por polipreventivos, es decir unos 3 mil 500 de un universo de 7 mil, aseguró el coordinador operativo de la agrupación, Laurencio Barraza.

“Las causas que nos dicen por las que los detuvieron son: sospecha, por estar a altas horas de la noche fuera del hogar, por malabarismo, discriminación, por ser mujer, por dinero”, manifestó.

La regidora explicó que el objetivo para realizar este protocolo es que los elementos de la corporación tengan una herramienta legalmente establecida sobre cómo actuar ante estos casos.

“Se busca que los jóvenes y la Policía puedan convivir sin problema, que la Policía pueda hacer su trabajo y que los jóvenes no se sientan intimidados por ellos”, comentó.

Agregó que en caso de que los agentes tengan la sospecha de que un menor de edad está en riesgo de conflicto con la ley, realicen una intervención de una manera en la que no se sienta atacado ni intimidado.

“Y al contrario, que coopere con la Policía y ésta logre su objetivo de definir si estaba delinquiendo o no, que no sólo por su aspecto lo suban a una patrulla, sea aprehendido y que luego resulte que no había cometido ninguna infracción”, expuso Beltrán.

Se pretende evitar a toda costa abusos de la corporación para lograr una mayor confianza por parte de las juventudes hacia su Policía, anotó.

“Creemos que en Juárez estas actitudes violentas pueden ser reflejo de un enojo con el prójimo, hemos visto que muchos jóvenes que han delinquido están enojados con la sociedad en general, creemos que estos actos pueden ser una causa, entonces estaríamos buscando reducirlos”, manifestó.

Dijo que ya existe una propuesta del protocolo, la cual se presentó por el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde), y aparte se realizarán mesas de trabajo para retroalimentarlo.

Agregó que de esta manera, luego de aprobarse en Cabildo, el protocolo se estaría aplicando por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en octubre próximo.





[email protected]