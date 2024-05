Ciudad Juárez.- “A veces lloro porque me da hambre y no tenemos comida… el tren nos dejó mucho tiempo sin comer”, platicó Mauricio de 5 años de edad, quien lleva casi cinco meses viajando desde Honduras junto a sus papás, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, usar un uniforme y que el camión escolar lo recoja para ir a estudiar.

De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales del Gobierno de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso detuvo durante abril de 2024 a mil 658 migrantes de origen hondureño, la cifra más alta de dicha nacionalidad registrada durante los últimos tres años; sin embargo, otras familias como la de Mauricio permanecen aún en el bordo mexicano sin poder cruzar la frontera.

Darle una vida mejor a su hijo

Mientras ambos comían un aguacate con pedazos de tortillas, su mamá narró que decidieron migrar para poder darle una vida mejor a su hijo, pero nunca imaginaron que sería tan difícil cruzar México, ya que incluso perdieron la cita de CBP One que tenían el 4 de mayo para ingresar a Estados Unidos de manera regular a través de Piedras Negras.

Julia Ramírez, de 38 años de edad, explicó que cuando viajaban a la frontera el tren de carga los dejó varados en Torreón, y después de pasar ahí días sin dinero y sin poder avanzar, comenzaron a caminar y a avanzar por trayectos en trenes que los volvían a dejar varados, hasta que llegaron a Delicias, de donde continuaron su viaje hasta la ciudad de Chihuahua y finalmente llegaron hasta Ciudad Juárez.

“Llevamos casi cinco meses porque nos estábamos así, de pueblito en pueblito, ahí nos venimos estando una semana a ver si hay chamba y nada, en partes sí nos estuvimos, en Ciudad de México sí estuve trabajando como dos semanas. Y así venimos, llegamos el martes”, narró.

Con los labios agrietados y los ojos irritados, la madre centroamericana ha permanecido días con su esposo y su hijo bajo una pequeña casa de campaña que ellos mismos crearon con cobijas atadas de un árbol, en el bordo del río Bravo, frente a Estados Unidos.

‘Nos tratan como perros’

Relató que durante las madrugadas no duermen porque tratan de ingresar al bordo estadounidense, pero los agentes de la Guardia Nacional los devuelven cuando intentan cruzar el cerco de alambres que fue colocado por órdenes del gobernador Greg Abbott en la frontera de El Paso con Ciudad Juárez.

“Nos tratan como perros, ya tratamos de meternos, pero no, no podemos. Ya pasamos la pasamos la cerca, pero cuando uno ya va saliendo allá lo devuelven. Al niño gracias a Dios no me le han hecho nada, pero a una niña le pegaron con el mismo rifle, a nosotros sólo nos han regresado, pero nosotros hemos mirado de aquí cómo tratan a las pobres mujeres, las agarran de las patas, las agarran de aquí (parte posterior del cuello) como con ganas de matarlas”, relató.

Los apoya un colectivo con burritos

La madre dijo que la única agrupación civil que había visto durante los días que llevaba en el río era la del colectivo Ángeles Mensajeros del pastor Carlos Mayorga, quien les reparte burritos.

“¿Hoy va a venir?”, preguntó Mauricio, mientras su mamá confesó que no tenían nada que comer, aparte de un aguacate, pedazos de tortillas y una botella de agua.

“¡Hey!, ¿qué va a traer él hoy?”, insistió el pequeño mientras jugaba con una bicicleta sin cadena que se encontró tirada en la orilla del río Bravo, el cual desde hace semanas permanece seco a la altura del marcador internacional número 40, pero rodeado de rollos de púas para que no ingresen a Estados Unidos.

Al llegar a los límites de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, encontraron una cobija, una olla y la bicicleta descompuesta con la que juega el centroamericano, quien sueña con llegar a Estados Unidos, vestir un uniforme blanco, que sus padres le compren los útiles escolares y esperar el camión de su escuela para ir a estudiar.

En el viaje, Mauricio duró días con vómito, pero otras migrantes le ayudaron a darle remedios en el camino y ella hizo oración, por lo que al mejorar continuaron su viaje de Chihuahua hasta Ciudad Juárez a través del desierto de Samalayuca, en donde el niño lloraba debido al cansancio, la debilidad y el calor mientras su papá lo cargaba en sus hombros.

Acampan en la frontera

Con un libro del antiguo Testamento que encontró el niño en el camino, la familia permanecía hasta ayer acampando en la frontera, sobre sábanas tendidas en la arena y bajo una cobija que los cubría del sol. Con los deseos ya de regresar a su país, pero también tienen la esperanza de poder avanzar por lo menos 200 metros que los dividen de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Según las cifras oficiales del gobierno estadounidense, durante el año fiscal (AF) 2021 los agentes del Sector El Paso realizaron 17 mil 423 detenciones de hondureños, 13 mil 781 en el AF 2022, 12 mil 292 en el AF 2023 y 9 mil 333 durante los primeros siete meses del AF 2024.

El mes pasado registró la cifra más alta de detenciones de hondureños, desde mayo de 2021, cuando la cifra fue de mil 756 hondureños.

De los mil 658 encuentros de personas provenientes de Honduras ocurridos en abril, 905 mil fueron de adultos solos, 611 de personas que viajaban dentro de un núcleo familiar y 142 fueron menores no acompañados.

