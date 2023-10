'El SNTE se hizo para defender a los trabajadores, no para cerrar escuelas o vialidades'

En la escuela primaria Emilio Carranza, la profesora y subdirectora Elisa Espinoza Flores se mostró también en contra del paro convocado por el Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chihuahua.

“Es un acto que el sindicato malamente tomó. Me parece que no es una medida que le corresponde (...). El Sindicato se conformó para defender derechos de los trabajadores, no para andar cerrando escuelas o vialidades”, acusó la docente.

Al interior del plantel tras la malla de la puerta principal, Espinoza Flores denunció que con este cierre se coarta el derecho a la educación de los cerca de 170 estudiantes que asisten a ese plantel, sin contar a los del estado.

A partir de hoy inició un paro de labores en los planteles educativos de educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) ordenado por el SNTE, debido a la suspensión de entrega de libros de texto gratuitos ordenada por el Poder Judicial de la Federación, como medida temporal mientras se resuelve un amparo interpuesto por un padre de familia del estado, en contra de dicho material.

El viernes, tras seis horas de mantener el tráfico cerrado en la avenida Tecnológico, docentes e integrantes del SNTE empezaron a difundir información sobre el paro laboral indefinido hasta en tanto el Poder Judicial resuelva que se continúe con la entrega de libros, y esta se lleve a término.

Al respecto, Espinoza Flores señaló que los libros se encuentran disponibles en internet a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, por lo que aquellos planteles que no han recibido el formato físico del material, pudieron acceder a él de manera digital para evitar el cierre y la afectación a niñas, niños y adolescentes.