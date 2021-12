El mejor regalo para Julián

Ciudad Juárez.— Luego de estar tres meses internado en el Hospital Infantil de Especialidades, Julián Santiago Pérez fue dado de alta tras enfrentar diversos problemas de salud a causa de la mordedura de una garrapata el pasado mes de septiembre.

El niño, de 2 años de edad, dejó el hospital el pasado lunes 13 de diciembre, luego de que a causa de la rickettsiosis tuviera que luchar por su vida por más de dos meses en terapia intensiva, pues la enfermedad afectó uno de sus pulmones y le provocó la pérdida de tres dedos.

Gutiérrez Saavedra, madre del menor, señaló que aunque su hijo fue dado de alta seguirá en revisión y en las próximas semanas se le realizará una cirugía para ponerle una sonda con la que podrá alimentarse mientras aprende a comer por la boca.

Además, dijo que deberá tomar terapias para volver a caminar y hablar, secuelas que le dejó esta difícil enfermedad que ha cobrado la vida de varias personas, principalmente de niños en el estado de Chihuahua.

Señaló que el haber recibido esta noticia antes de Navidad es el mejor regalo que pudo pedir para estas fechas, ya que para estar al pendiente de su hijo, ella también estuvo lejos de casa durante más de dos meses en donde pernoctó a las afueras del hospital sin saber nada de sus hijas y nietos.

“Me siento contenta, feliz y le doy las gracias a Dios porque me hizo realidad el sueño de poder estar con todos mis hijos el Día de Navidad, ya puedo estar con ellos y es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado porque tengo a mi niño aquí, Él es muy grande”, expresó la madre.

Dio a conocer que el haber enfrentado esta enfermedad fue muy difícil, ya que durante estos largos meses vivió en la incertidumbre al desconocer si su hijo iba a poder salir del delicado estado de salud en el que se encontró durante mucho tiempo.

Marisela agradeció el apoyo que las personas le brindaron, para poder costear las cirugías y medicamento del menor, así como para poder conseguir las unidades de sangre que el pequeño Julián necesitó de urgencia para salir adelante de esta enfermedad.

“Fue muy difícil, fue una prueba muy dura, doloroso, pero Dios no me dejó sola y me mandó ángeles para yo poder estar ahí (en el hospital) cuando más los necesité, la oración de los hermanos y todo el apoyo, eso vale oro y gracias a eso yo estoy de pie porque jamás me dejaron sola”, mencionó.

Finalmente, la madre de familia, envió un mensaje para que los padres cuiden a sus hijos y realicen revisiones frecuentes, ya que una simple garrapata puede poner en riesgo la vida de todos, pero sobre todo de los menores, quienes están más expuestos a este virus, que en su fase más crítica ataca a los órganos.

“Cuiden mucho a los niños, los niños son los que se están llevando las enfermedades y son los que menos tienen culpa, yo les pido que los cuiden mucho porque son inocentes”, explicó.

Datos de la Secretaría de Salud indicaron que en este año se detectaron, sólo en Ciudad Juárez, 39 casos de rickettsia siendo los niños los más afectados: hubo siete fallecimientos en menores de 1 hasta los 14 años de edad.