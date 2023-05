El matrimonio, un compromiso ‘a la baja’

Ciudad Juárez.- Guillermo Hernández tiene 29 años y tomó la decisión de no casarse para evitar compromisos y conflictos a largo plazo. De acuerdo con el padre Juan Carlos López esta situación se ha visibilizado cada vez más, principalmente en los jóvenes, por lo que consideró que se debe trabajar en la importancia del matrimonio, ya que es el sustento de la sociedad.

Según el vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, los matrimonios en las iglesias de la localidad han disminuido, ya que se tienen contabilizados mil 588 en el año 2021 y mil 157 uniones para 2022, mientras que el Registro Civil informó que también han detectado una baja del 37 por ciento, ya que en el año 2021 se registraron 16 mil 976 casamientos, en comparación con los 14 mil 997 que se realizaron en el 2022.

“Decidí que no me quiero casar porque considero que no necesito una unión en el civil, prefiero estar en unión libre sin algún compromiso, en mi experiencia, he visto de cerca que tienen muchos problemas económicos, familiares, personales; en estos tiempos ya hay muchas parejas que no tienen compromiso y se evitan de muchos problemas”, dijo el entrevistado.

Liliana Sánchez es otra de las jóvenes que decidió no casarse, ya que considera que es decisión que debe respetarse, y no siempre se debe seguir con las costumbres de la sociedad.

“Yo decidí que no me quiero casar, ya que me gusta ser una persona sin compromisos, además muchas personas me han dicho que es algo que te cambia tu forma de vida y no quiero eso para mí”, mencionó la mujer de 32 años.

El padre Juan Carlos López señaló que el matrimonio requiere de entrega, solidaridad y esfuerzo, además refleja el compromiso que cada persona tiene, ya sea en la sociedad, en su trabajo, con amigos y otros aspectos de la vida.

“Es algo de llamar la atención y que debemos de trabajar porque el matrimonio es fundamental para la vida social, y la estabilidad del matrimonio refleja la capacidad de compromiso, de entrega, de solidaridad, la capacidad de renuncia, sacrificio y esfuerzo por hacer que las cosas funcionen; el Papa Francisco le llama la cultura del descarte, de lo desechable”, dijo el sacerdote.

