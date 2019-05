Ciudad Juárez— Luego de que la agente del Ministerio Público (MP) solicitó un fallo condenatorio y el abogado defensor la absolución de Rosalío Soledad Morales del delito de homicidio calificado, la mamá de “Rafita” se dirigió al juez para demandar justicia y exigir la pena máxima.

Entre lágrimas la mamá de David Rafael Santillán Vargas, mejor conocido como “Rafita” dijo, “estoy aquí ante usted para pedirle, como mamá del niño, que se haga justicia. Era un niño de seis años. Póngase en mi lugar, si usted tiene un hijo lo que quisiera es justicia.

“Él le arrebató la vida a mi hijo sin piedad. Mi niño tenía muchos años por salir adelante y seguir estudiando, y se los arrebató, él le quitó sus sueños de seguir adelante”.

La mamá del pequeño también le expresó al titular del Tribunal de Enjuiciamiento, Arnulfo Arellanes Hernández, que nada va a reparar la pérdida de la vida de “Rafita”, quien fue hallado sin signos vitales el 13 de agosto del 2018 entre unos matorrales ubicados en las calles Paseo de la Cúpula y Paseo de la Plaza en el fraccionamiento Praderas del Pacífico, pero -dijo- se hace necesario la pena máxima para que no vuelva a lastimar a otro menor de edad y a otra familia.

El asesor jurídico de las víctimas también demandó al Tribunal que además de la indemnización por muerte, se ordene una reparación integral para la familia ofendida pues el daño que se causó con el asesinato de “Rafita” ha generado dolor y los padres requieren terapia psicológica.

Mientras que el abogado defensor expuso que el cateo realizado a la casa de Rosalío en el que se pudo localizar 11 evidencias consistentes en manchas de sangre, una de estas corresponde a “Rafita”, es ilegal porque no se presentó al Tribunal de Enjuiciamiento la documental que autorizó esa inspección judicial; refirió que se halló sangre de un masculino no identificado y pidió que eso no pase inadvertido; afirmó que el MP no aportó ninguna prueba para acreditar que Rosalío sacó el cadáver del niño de la casa de su representado y lo depositó en la vía pública y en otra parte de su intervención cuestionó porqué se permitió que un niño de seis años saliera a la tienda solo.

El Tribunal de Enjuiciamiento decretó un receso y anunció que a partir de las 13:00 horas podría emitir un fallo.

Al salir de la audiencia la mamá de “Rafita” y otros familiares rompieron en llanto y se abrazaron desconsolados.