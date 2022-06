El INM se ha hecho a un lado, reclaman

Ciudad Juárez.— Tras el paso de miles de migrantes, en esta frontera el Instituto Nacional de Migración (INM) “se ha hecho a un lado”, pese a que el tema migratorio es responsabilidad de la Federación, señaló el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

“El Instituto Nacional de Migración ahorita se ha hecho a un lado, ahorita no hay una postura como había antes, antes Migración hacía presencia en los albergues, había juntas en el INM, antes había esa comunicación con los deportados, siempre se tenía algún contacto con los agentes o al menos había una postura clara. Ahora está muy aparte, muy indiferente, callados, como si no hubiera Instituto Nacional de Migración”, dijo el sacerdote, quien lamentó también que la autoridad migratoria se ha enfocado en vigilar la frontera y hacer actividades de detención.

Aunque no existe una cifra oficial sobre los migrantes que han pasado por Juárez en el último año, según datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), a través de su programa de Protección a Migrantes ha atendido a más 15 mil personas durante 2022, mientras que actualmente más de 2 mil 700 permanecen en los cerca de 25 espacios de acogida que hay en la ciudad.

Las políticas estadounidenses que involucran a los migrantes, como el programa ‘Quédate en México’ de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y el Título 42, se han establecido en acuerdo con el Gobierno mexicano, pero sólo uno de los cerca de 25 espacios humanitarios que existen actualmente en Juárez es federal, mientras que otro es municipal, uno es financiado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el resto son operados por grupos religiosos.

De acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante los primeros siete meses del año fiscal 2022 (del 1 de octubre de 2021 al 30 de abril de 2022), la Patrulla Fronteriza realizó 143 mil 124 detenciones en el Sector El Paso, aunque muchos de ellos no se han alojado en la ciudad, sino que al arribar a Juárez cruzan la frontera, por lo que parte de las acciones del INM se ha enfocado en la detención de personas para evitar que crucen a EU.

“Yo creo que el Instituto Nacional de Migración, en estos momentos muy claves, no hay una postura clara, no hay una acción clara por parte del instituto. Nos dijeron que a todo el migrante que esté en la frontera lo van a recoger y lo van a llevar a Migración, pero no hay un comunicado. El Instituto Nacional de Migración ahorita ha estado muy callado, muy aparte, no se ha involucrado en los albergues, no sé en otros, pero con nosotros no, ni en las acciones que tenemos como iglesia en la Casa del Migrante”, externó el sacerdote.

Dijo que con el último con el que se tuvo contacto fue con el general Pedro Alberto Alcalá López, quien fungió como delegado estatal del INM en Chihuahua del 24 de octubre de 2019 al 29 de septiembre de 2021, cuando fue reemplazado por el contralmirante Salvador González Guerrero, del 1 de octubre de 2021 al 15 de mayo de 2022, que a su vez dejó el cargo a Marco Antonio Fraire Bustillos, quien estuvo a cargo de la oficina sin ser ratificado.