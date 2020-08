‘El Chamizal es patrimonio de los juarenses’

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante las inquietudes que han mostrado algunos de los representantes de las diferentes ligas municipales del deporte con respecto a los trabajos del megaparque El Chamizal, el coordinador de gabinete de Gobierno del Estado en la Zona Norte, Mario Dena, aseguró que se han hecho esfuerzos por escuchar a la mayoría de los posibles afectados para que se unan al proyecto.

“Existen cotos de poder que piensan que van a perderlo, pero la visión es que los usuarios que normalmente hacen uso de las instalaciones continúen con sus actividades, pero también dando espacio a la ciudadanía, recordemos que El Chamizal es un patrimonio de los juarenses, y la intención es que todos disfrutemos de un parque de mejor calidad”, comentó.

“Se han hecho esfuerzos para tener la mayor cobertura de las posibles personas afectadas, en lo personal creo que se ha atendido a la mayor parte de ellos, tal vez sólo nos faltan un par de grupos; pero el proyecto empieza a tener una mejor aceptación”, agregó.

El funcionario señaló que existe disposición por parte del Estado para atender a cualquier persona que sienta incertidumbre o se pueda ver afectado con dicho proyecto.

“También hay que decirlo, en ocasiones creen que atenderlos es acatar lo que ellos quieren, en lugar de hacer lo que la mayoría está sugiriendo, pero vamos a seguir trabajando para revisar el tema”, dijo.

Proyecto distinto

Algunos presidentes de las ligas municipales instaladas en el área de El Chamizal mostraron su inconformidad tras la presentación del proyecto del mega parque el pasado miércoles, ya que aseguraron que aún dejaba dudas respecto a su participación en la nueva infraestructura, además de que algunos consideraron que el plan estaba más enfocado a beneficiar al equipo de fútbol FC Juárez.

“Tuvimos una reunión el miércoles donde nos presentaron el proyecto, pero nos mostraron algo completamente distinto a lo que nos habían prometido, las ligas están muy molestas porque no se nos cumplió con lo que se había prometido en un inicio, mientras que en mi caso me dejaron prácticamente fuera, ya que consideraron que los deportes que yo promuevo eran contaminantes y no aportan nada a la ciudad”, dijo Gustavo Monje, presidente de la liga municipal de motocross.

“Es un proyecto bueno, porque siempre es positivo que venga más inversión para Juárez, el problema es que quieren destruir todo El Chamizal, y que hay que decirlo, principalmente era un proyecto de puro futbol, pero cuando comenzaron los problemas con las ligas, entonces ya nos tomaron en cuenta y aceptaron poner más deportes como softbol, futbol americano, ciclismo, entre otros, pero a mí me dijeron adiós y ahora no quieren responder”, agregó.

Otro de los señalamientos que se han hecho al proyecto ha sido la posible reducción de áreas verdes para la colocación de concreto y otras infraestructuras. A lo que Dena Torres negó las versiones.

“Malamente se ha dicho que se van a quitar áreas verdes y eso es todo lo contrario, se van a incrementar mínimo a un 60% con un plan de reforestación, además de que se aplicará un programa de mantenimiento y conservación más efectivo a las especies que ya tenemos”, dijo.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de cuándo iniciarán los trabajos de remozamiento en el parque, sin embargo, Dena Torres explicó que el Estado cuenta con proyectos específicos que podrían iniciar durante el último trimestre del año o en la primera parte del 2021.

De acuerdo con el gobernador Javier Corral la inversión prevista para el proyecto es de 2 mil 500 millones de pesos, con participación de la Federación.