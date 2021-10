El cáncer no la intimida

Venciendo sus miedos, Eustacia Gaona, de 47 años, se enfrenta al cáncer de mama sin dar un paso atrás. Ayer, mientras recibía su quimioterapia, exhortó a las mujeres de Ciudad Juárez a no retroceder ante la enfermedad, pues, dijo, siempre hay probabilidades de resultar victoriosas y más diagnosticándose a tiempo.

Supo que tenía la enfermedad este 2021, año en que se han registrado 168 personas con la afección. Por ello, pidió a las fronterizas que no teman y sepan que no están solas ante la patología oncológica, puesto que –aunque se tiene el pensamiento de que representa el final– aún existe la opción de luchar.

“Chequémonos a tiempo, hagámosle caso a nuestro cuerpo, porque a veces no le damos prioridad. Quisiera que todas las mujeres entendamos que es muy importante la prevención, para evitar percances, porque las quimioterapias son agresivas”, dijo quien en abril se detectó una bolita en uno de los senos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, a través de las requisiciones 162032019, 097902020 y 165132021 vía Transparencia, en el en 2020 hubo un total de 109 fronterizas con la dolencia, mientras que en 2019 fueron 301; en 2018, 365; en 2017, 344, y en el 2016, 358. Es decir, han sido mil 645 en los últimos seis años.

“Me lo detecté en el espejo, viéndome una bolita. Pensé que era un absceso de grasa, pero poco a poco me fue molestando y fui al doctor, me hicieron una mastografía, un ultrasonido y luego sí, salí con cáncer, pero peor hubiera sido la situación si no me hubiera hecho los exámenes”, dio a conocer la combatiente.

Este mes de concientización, el Municipio informó que de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas se dan servicios de mastografías en los centros como Palo Chino, entre Palo Hueco y Palo Blanco; en Refugio Sánchez, en Esperanza Reyes número 115, y en Olivia Espinoza, en Olivia Espinoza número 2990.

En estos últimos dos inmuebles también se otorgan servicios de ultrasonido mamario, y para acceder debe marcarse primero el teléfono (656) 737-0710 extensión 72505, donde se asignará una cita oportuna con la intención de prevenir. Asimismo, se facilitan servicios de traslado gratuito en la línea facilitada.

¿A dónde acudir?

• Palo Chino, entre Palo Hueco y Palo Blanco

• Refugio Sánchez, en Esperanza Reyes No. 115

• Olivia Espinoza, en Olivia Espinoza No. 2990

De lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas

Para una cita, marque al teléfono: 656-737-0710 extensión 72505