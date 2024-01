El cáncer le cambia la vida

Ciudad Juárez.- En tan solo quince días la vida de Gabriela García, de 81 años, cambió de manera radical debido al diagnóstico de cáncer de tiroides que recibió después de la fiesta de Año Nuevo.

Ella tiene cuatro tumores en la garganta, uno de estos de 29 centímetros, y deben extirpar lo antes posible para salvar su vida.

Miriam Gallegos, hija de Gabriela, platicó que el cáncer que padece su madre es agresivo; aún no se ha expandido hacia otros órganos, pero un tumor continúa creciendo, lo que le provoca la obstrucción del tórax y la tráquea.

“Fue de repente, de hecho, el 24 de diciembre pasado y en de enero estuvo muy bien no se le notaba nada en su cuello, pero, después del 3 de enero empezó a inflamarse una bolita que le empezó a crecer, y luego otra cerca de la garganta, y tiene otros dos que ya no le han crecido”, contó Gallegos.

La cirugía tiene un costo de 60 mil pesos, sin incluir los gastos por internamiento y recuperación. Es mediante algunas rifas y venta de comida en las que también han apoyado familiares, vecinos y amigos que lograron reunir 20 mil pesos, dijo Gallegos.

Para el próximo miércoles, que entre a la intervención quirúrgica deberá pagar el más de la mitad de su costo, dijo.

“Ella tiene cuatro tumores y se los van a retirar con una cirugía, en Medic Sur, ella no tiene seguro social, no la apoya ninguna organización, ya le habíamos arreglado INSABI, pero ahí le daban la cita hasta el 10 de mayo, entonces, como es mucho tiempo mi mamá no pude esperar tanto, por eso la familia, amigos y vecinos decidimos hacer actividades por fuera, su cáncer es muy agresivo y tenemos miedo que se corra hacía otras partes de su cuerpo”, relató la entrevistada.

La familia pidió el apoyo de la comunidad para lograr tener a tiempo los 60 mil pesos que necesitan tener para los próximos días.

“No hemos recibido apoyos económicos, pero si nos gustan apoyar se los vamos a agradecer mucho”, añadió.

Si usted quiere ayudar puede comunicarse al teléfono (656) 206-67-85. (Verónica Domínguez)