'El arte urbano es efímero', autor de mural de Kiss

Luego de que el mural en el que plasmó los rostros de los integrantes del grupo Kiss y otras celebridades fuera reemplazado por otra pintura, el artista juarense Miguel ‘Mick’ Martínez, destacó que así es el arte urbano: efímero.

“No me siento mal. Es arte urbano es efímero, puede estar hoy, a lo mejor mañana ya no está, está otra cosa. Ya pensaba pintar algo ahí porque ya estaba destruido, pero el dueño de la pared me habló, me dijo que iba a pintar ahí y me invitó a pintar con él, pero yo no pude, yo no pude participar. Pero sé que tengo la pared prestada y ya que pasen unos meses podré pintar algo ahí”, señaló.

En febrero del año pasado, “Mick”, compró su propio material para plasmar en una pared de 27 metros de ancho por 3 de alto, durante 16 horas los rostros de cuatro integrantes de la banda estadounidense Kiss, junto a los de Elvis Presley, Muhammad Ali, Michael Jackson, Bruce Lee, Charles Chaplin, y el vocalista de la banda británica Queen, Freddie Mercury, estos últimos durante tres días.

La imagen del mural que se encontraba en la avenida De la Raza y Valentín Fuentes en Ciudad Juárez llegó a la agrupación, quien la publicó en su perfil de Facebook con la leyenda “KISS is Everywhere, KISS mural in Ciudad Juarez, Mexico” (sic).

Mick se congratuló por el reconocimiento de la banda, así como por el de la comunidad juarense, a quien agradece que apreció su obra y que incluso se tomó fotografías frente a ella.

“Yo no quiero que la gente se moleste, yo lo hice para darle gusto a mi papá, pero no para tener reconocimiento”, destacó.

“La idea era darle un cambio diferente a la ciudad, fue una buena sensación, pero es algo que pasa entre nosotros, son espacios que buscamos, y así nos avisamos, la barda es para todos y para tratar de expresar las ideas que traemos. Hay gente que está inconforme con lo que pintaron, pero es su estilo y expresión, somos urbanos y traemos ideas diferentes, no somos artistas profesionales”, señaló.

Mick narró que en otras ocasiones a él le han pedido dueños de bardas que pinte sobre otros murales que ya están dañados, por lo que también les ha llamado y los ha invitado a pintar con él, aunque en algunos casos estos no han podido.

“Hay paredes en las que cada quien pinta algo diferente. Cuando es un mural pagado entonces sí no pueden ir a pintar otra cosa, hay que respetar el espacio del dueño. Pero en estos casos son espacios que pedimos para expresarnos, si hay otro mural nos avisamos y se les invita y pintamos algo juntos”, relató.

Aunque desde adolescente le gusta el arte urbano, Mick comenzó oficialmente hace tres años con el muralismo. En junio de 2020 rindió un homenaje a los trabajadores de la salud, en una barda de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, como parte del colectivo W4F.