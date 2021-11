Ejecutaron a uno en lavado de carros; horas después levantan a otro

Ciudad Juárez.- Horas después de que un hombre fue ejecutado a balazos en un negocio de lavado de autos, un comando armado llegó a ese mismo lugar y se llevó por la fuerza a uno de los trabajadores, denunció el padre del desaparecido quien lanzó una súplica a sus captores para que se lo regresen.

El primer evento violento ocurrió poco antes de las 11:00 de la mañana del sábado 20 de noviembre, cuando un cliente que acudió al establecimiento ubicado en la avenida Rafael Pérez Serna, a espaldas de la iglesia de San Lorenzo a lavar una camioneta Ford F-150, fue asesinado a balazos frente a su familia; una mujer y dos niños.

Una vez que el Servicio Médico Forense se llevó el cuerpo y que los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) retiraron los cordones del resguardo de la escena, los empleados del establecimiento recibieron indicaciones de continuar con su trabajo de manera normal, sin embargo hombres armados llegaron del lugar y privaron de la libertad a Julio César Salcido Covarrubias de 24 años, denunció su padre Francisco Javier.

“Ahí nada más me dijeron que llegaron unas personas encapuchadas con pistola en mano y que todos salieron corriendo y se fueron nada más sobres de mi muchacho, lo agarraron del cuello y le dijeron ‘súbete’ y lo subieron”, comentó.

Han transcurrido 10 días desde que ocurrió este hecho y pese a que interpusieron la pesquisa ante la FGE, hasta el momento su familia no ha tenido noticias de su paradero, por lo que se encuentran desesperados, mencionó el padre de Julio.

“Me molesta también que no hayan clausurado el local, el dueño, si ya pasó esto, váyanse pero los puso a trabajar como si no hubiera pasado nada y la sorpresa es que llegaron y se lo llevaron”, comentó.

De acuerdo a la pesquisa, Julio César mide 1. 75 metros, es de piel morena clara, complexión regular y tiene cabello castaño y ojos verdes.

Como señas particulares, tiene tatuajes en el lado izquierdo del pecho con la imagen de una catrina y en el brazo derecho con su fecha de nacimiento en números romanos.

“Yo le quiero decir a ese camarada que es un asesino, que no es humano, que me regrese a mi muchacho como sea, yo lo quiero con vida, pero si no que me diga dónde lo dejó para recuperar el cuerpo porque él no estaba solo, él tiene su familia, que me lo regrese, yo estoy pidiendo oraciones para que me lo regrese y le ponga buen corazón, yo estoy preparado para todo aunque no sea favorable mi petición, Dios me está fortaleciendo”, expresó.