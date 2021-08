Ejecutan a otro paciente de clínica vs adicciones

Ciudad Juárez— En un lapso de tres días, tres personas que acudieron a recibir metadona a un Centro Integral de Tratamiento Contra las Adicciones, ubicado a espaldas del Hospital General, fueron asesinadas a balazos, lo cual mantiene en alerta a los usuarios de ese lugar que buscan superar su dependencia a una droga, principalmente a la heroína.

El caso más reciente ocurrió poco antes de las 8:00 de la mañana de ayer cuando un hombre fue ejecutado y su cuerpo quedó tendido frente a la puerta de ese lugar, ubicado en las calles Carlos Villarreal y Juan Escutia de la colonia Margaritas.

La víctima vestía pantalón y camisa guinda y tenis blancos. El lugar fue resguardado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes evacuaron a más de 100 personas entre usuarios y trabajadores.

Rubén, quien acude a recibir metadona como parte de su tratamiento de rehabilitación, aseguró que tiene cinco años sin depender de la heroína gracias a este medicamento, el cual ayer no pudo recibir. Acompañado de su esposa y su niña de siete años, consideró que quienes buscan dejar la dependencia, se enfrentan también al riesgo de perder la vida por hechos como el ocurrido ayer.

“Es gente que anda en algo malo, uno que anda bien sólo viene a lo que viene, yo no me meto con nadie, no hablo con nadie, ya hace cinco años que ya no toco nada, ahora mi niña y mi esposa quisieron venir conmigo porque descansé en el trabajo”, comentó mientras observaba el área acordonada.

Los usuarios del lugar manifestaron su inconformidad luego de que los agentes municipales les indicaron que las personas que laboran en el centro ya no podrían abrirlo durante el día debido a que era escena de investigación, por lo que tendrían que retirarse.

“Todos somos adictos, ahí nos cobran por medicarnos para no usar drogas y ya cerraron la clínica y ya, ahí están mandando a todos a que se sigan drogando porque ahorita no aguantan la malilla de la metadona”, dijo Jorge, otro de los usuarios. Mencionaron que son entre 90 y 100 personas las que acuden diariamente al lugar, por lo que ayer un grupo de unos 50 usuarios reclamaba ser atendido.